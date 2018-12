Szczerski: prezydent Duda poleci do USA na uroczystości pogrzebowe George'a H.W. Busha

Prezydent Andrzej Duda uda się we wtorek do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha - poinformował w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Kondolencje dla rodziny Bushów płyną z całego świata Kondolencje dla... czytaj dalej » - Prezydent we wtorek po zakończeniu udziału w konferencji klimatycznej ONZ w Katowicach uda się do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Oficjalne, państwowe uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę w waszyngtońskiej Katedrze Narodowej.

Środa będzie w USA dniem żałoby narodowej.

W czwartek George H.W. Bush spocznie w rodzinnym grobowcu w Teksasie.

Trumna wystawiona na widok publiczny

W poniedziałek trumna z ciałem zmarłego w piątek byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha zostanie wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu.

"Słowa George'a Herberta W. Busha pozostają dla nas źródłem wielkiej inspiracji" George H.W. Bush... czytaj dalej »

To zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych obywateli USA. Dotychczas dostąpiło go zaledwie nieco ponad 30 osób.

41. prezydent USA

George H. W. Bush zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat. Urodzony 12 kwietnia 1924 r. w Milton (Massachusetts) Bush był republikaninem, przedsiębiorcą naftowym.

Funkcję 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawował jedną kadencję - w latach 1989-1993. Walka o reelekcję zakończyła się jego porażką z demokratą Billem Clintonem. Przed objęciem prezydentury Bush piastował w latach 1981-1989 stanowisko wiceprezydenta w administracji Ronalda Reagana. Był także ambasadorem USA przy ONZ oraz dyrektorem CIA.

Prezydentura Busha to lata końca zimnej wojny, I wojny w Zatoce Perskiej, upadku ZSRR i zjednoczenia Niemiec. Bush w 1991 r. zawarł z ZSRR układ START I o redukcji zbrojeń strategicznych - był to pierwszy układ przewidujący faktyczną redukcję arsenałów jądrowych, a nie tylko kontrolę zbrojeń.

Wizyty w Polsce

Wałęsa: na pierwszym miejscu jest Ojciec Święty, ale na drugim właśnie Bush "Jako jedyny z... czytaj dalej » Swą pierwszą prezydencką wizytę w Polsce Bush odbył w lipcu 1989 r., gdy przewodniczącym Rady Państwa był Wojciech Jaruzelski. 11 lipca 1989 r. ówczesny amerykański szef państwa odwiedził Gdańsk, gdzie spotkał się z przywódcą "Solidarności" Lechem Wałęsą.



Druga wizyta prezydenta w Polsce miała miejsce za prezydentury Wałęsy, 5 lipca 1992 r. Amerykański przywódca wziął udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem do Polski z USA prochów pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego.



Kilka lat temu Bush ujawnił, że cierpi na chorobę Parkinsona. Wcześniej 41. prezydent USA prowadził aktywny styl życia, m.in. skacząc ze spadochronem z okazji swych 75., 80., 85. i 90. urodzin.



Były prezydent USA zmarł zaledwie kilka miesięcy po śmierci swojej żony Barbary. Para była małżeństwem przez 73 lata, miała pięcioro dzieci - w tym 43. prezydenta USA George'a W. Busha - i 17 wnucząt.