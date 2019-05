Prezydent Duda do prezydenta Izraela: nie godzimy się na szowinizm i nienawiść na tle narodowościowym

Foto: Rafał Guz/PAP Video: Fakty TVN

Polski ambasador zaatakowany w Izraelu

65-letni mężczyzna w Tel Awiwie zajechał drogę samochodowi z polskim ambasadorem Markiem Magierowskim. Mężczyzna wyszedł ze swojego auta i zaczął uderzać ręką w dach samochodu polskiej ambasady. Kiedy Marek Magierowski zaczął go nagrywać telefonem, mężczyzna otworzył drzwi i zaczął przeklinać. Do ataku na polskiego ambasadora doszło we wtorek w Izraelu. 65-latek został zatrzymany. W środę do MSZ została wezwana ambasador Izraela Anna Azari, która wyraziła swoje oburzenie tym atakiem.

»