Andrzej Duda otworzył w niedzielę rano w Zakopanem IV edycję charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2018". Prezydent rozpoczął wydarzenie zjeżdżając ze stoku z numerem jeden.

Podziękował też za zaproszenie na charytatywną imprezę, w której bierze udział po raz drugi.

- To wielka przyjemność zjechania slalomem gigantem na Polanie Szymoszkowej. Jest to dla mnie, jako człowieka, jako prezydenta Rzeczypospolitej zaszczytem, bo cel tego spotkania jest niezwykle szczytny. To pomoc młodzieży, to pomoc osobom niepełnosprawnym w ich powrocie do sprawności, ich rehabilitacji, to wsparcie dla wszystkich działań realizowanych przez fundację Handicap, a przede wszystkim to serce ofiarowane przez polskich zawodników, dziś już seniorów, trenerów, instruktorów, ale cały czas bardzo silnie sercem związanych z narciarstwem i sercem związanych także z ideą pomocy bliźnim – mówił prezydent.

Podczas trwającego 12 godzin narciarskiego maratonu, czołowi polscy narciarze bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji Handicap Zakopane. W ubiegłym roku narciarze, na czele z prezydentem, przejechali 689 kilometrów.

Prezydent pogratulował organizacji spotkania i wyraził nadzieję, że uda się pobić zeszłoroczny rekord przejazdu, choć zaznaczył, że nie będzie to łatwe.

"Dać serce i pokazać, że można"

- Dziękuję państwu, że przez 12 godzin tę niedzielę w Zakopanem poświęcacie na to, żeby spotkać się i wesprzeć innych. Dać serce i pokazać, że można – powiedział prezydent.

Pomysłodawczynią narciarskiego maratonu jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim i prezes fundacji Handicap Małgorzata Tlałka – Długosz.

Fundacja Handicap Zakopane jest organizacją pozarządową, której celem jest organizacja i promowanie kultury fizycznej, sportu, narciarstwa, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho - fizycznych.

Prezydent odniósł się w niedzielę również do sukcesu polskich skoczków na Wielkiej Krokwi, którzy w sobotę wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata.

- To nie tylko wspaniały talent i wielki wysiłek sportowy, ale za tym stoi cały sztab ludzi którzy codziennie pracują: fizjologów, lekarzy, masażystów, trenerów, wszystkich, którzy uczestniczą w organizacji treningów. To wielki sukces naszej kadry i ludzi, którzy z nimi pracują. To wielka radość i przyjemność zwłaszcza tutaj w Zakopanem, gdzie wszyscy czekają na sukces, na wspaniały występ Polaków - powiedział prezydent.