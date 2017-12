Prezydent Duda: Brawa i gratulacje. Wow! Dziękujemy!!!





»

Brawo Biało-Czerwoni, trzymamy kciuki za kolejne starty w Turnieju Czterech Skoczni – tak Kancelaria Prezydenta skomentowała na Twitterze sobotnie zwycięstwo Kamila Stocha w Oberstdorfie. Gratulacje zamieścił też sam Andrzej Duda. "Piękny polski początek Turnieju 4 Skoczni" - napisał.

Stoch pnie się w górę na liście wszech czasów. Przed nim same legendy Kamil Stoch... czytaj dalej » "Wspaniałe, sportowe zakończenie roku! Kamil Stoch triumfuje w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorf. Dawid Kubacki trzeci, a Stefan Hula piąty. Brawo biało-czerwoni, trzymamy kciuki za kolejne starty w TCS" – napisała na Twitterze kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy.

Sam prezydent także zamieścił gratulacje na swoim profilu. "Brawa i gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej Ekipy. Piękny polski początek Turnieju 4 Skoczni. Wow! Dziękujemy!!!" - cieszył się Andrzej Duda.





Brawa i gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej Ekipy. Piękny polski początek Turnieju 4 Skoczni. Wow! Dziękujemy!!! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 30, 2017





Wspaniałe, sportowe zakończenie roku! Kamil #Stoch triumfuje w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w #Oberstdorf. Dawid #Kubacki trzeci, a Stefan #Hula piąty. Brawo biało-czerwoni , trzymamy kciuki za kolejne starty w #TCS! — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 30 grudnia 2017

Kubacki po raz pierwszy na podium

W sobotę Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag, a trzecie Dawid Kubacki. Na piątej pozycji uplasował się Stefan Hula, Maciej Kot był 15., a Piotr Żyła 25.

Kubacki po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej PŚ liderem jest nadal Niemiec Richard Freitag, a Stoch awansował na trzecie miejsce.

Straty Polaków nie były jednak duże (w granicach 2,5-3 metrów) i można było liczyć na podium któregoś z podopiecznych Stefana Horngachera. Rzeczywistość przeszła jednak oczekiwania.

Atak Polaków

"Toaleta, czerwone skarpetki, King Kong". Skoczkowie mają swoje rytuały Turniej Czterech... czytaj dalej » W ostatecznej rozgrywce Polacy dominowali. Mistrz kraju Hula miał słabe warunki do skakania, ale podołał zadaniu. Odległość 120 metrów dała mu wówczas prowadzenie w konkursie. Na koniec zajął piąte miejsce - najwyższe w PŚ w karierze.

Prowadził krótko, bo doskonały skok oddał Stoch. 137 metrów i 297,7 punkta! Skoczek z Zębu objął prowadzenie i czekał, co zrobią rywale.

Norweg Anders Fannemel zepsuł próbę i go nie wyprzedził. Stoch obserwował zatem Kubackiego. Skok na odległość 129 metrów dał mu drugie miejsce za kolegą z zespołu. Późniejszy trzeci stopień podium to jego największe osiągnięcie w karierze.

Po Kubackim do boju ruszył Richard Freitag. Skoczył dobrze, ale dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Soczi nie wyprzedził (łączna nota 275,5 punkta). Jeszcze gorzej poszło Kraftowi. W ten sposób dwóch Biało-Czerwonych osiągnęło podium. Stoch dodatkowo został pierwszym Polakiem w historii, który wygrał w Oberstdorfie. To jego 23. triumf w PŚ. Jest on na najlepszej drodze do powtórzenia sukcesu sprzed roku.

Źródło: LISI NIESNER / PAP / EPA Kubacki i Stoch mają powody do radości