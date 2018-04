"Popieramy i wspieramy działania naszych sojuszników"





»

Wspieramy te działania, ponieważ były one potrzebne. Uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie byli zabijani przy użyciu broni chemicznej - skomentował międzynarodową operację w Syrii prezydent Andrzej Duda.

"Rezultat nie mógłby być lepszy. Misja wykonana" "Rezultat nie... czytaj dalej » Połączone wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej 7 kwietnia w mieście Duma we Wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku. Zginęło wówczas ponad 60 osób.

Siły zbrojne USA podały, że celem bombardowań był wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej oraz składy znajdujące się na zachód od miasta Hims.



Odnosząc się do przeprowadzonej na syryjskim terytorium operacji Andrzej Duda oświadczył, że Polska wspiera te działania, uznając je za potrzebne.



- Jesteśmy członkiem koalicji, jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i, rzecz jasna, popieramy i wspieramy działania naszych sojuszników, zwłaszcza że były to takie działania, o których byliśmy informowani, konsultowani w tych sprawach. Nie było to dla mnie żadnym zdziwieniem, że ta interwencja nastąpiła - mówił prezydent w sobotę dziennikarzom.



Jak przekonywał, uczciwe państwa "nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie zabijani byli przy użyciu broni chemicznej, bo wszyscy wiemy, że tolerowanie takich działań w efekcie prowadzi do jeszcze gorszych skutków". Zapewnił, że Polska - jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ - patrzy na wydarzenia w Syrii odpowiedzialnie.

Polska będzie odpowiadała "na bieżące potrzeby"

Asad: Zachód przeprowadził atak, kiedy stracił kontrolę i wiarygodność Atak Zachodu na... czytaj dalej » Prezydent był pytany, czy dzwonił do niego prezydent USA Donald Trump w sprawie operacji w Syrii, oraz czy wiedział o terminie planowanej interwencji. W odpowiedzi powtórzył, że Polska była na jej temat informowana i konsultowana, a "współpraca sojusznicza działa". - Tyle mogę państwu w tym momencie powiedzieć - dodał Andrzej Duda.



Pytany o perspektywy zwiększenia zaangażowania Polski na Bliskim Wschodzie, prezydent zwrócił uwagę na udział polskich żołnierzy w misjach patrolowych i szkoleniowych. - Zadania te będą realizowane nadal - zapowiedział.



Jak dodał, Polska jest cały czas w kontakcie ze swoimi sojusznikami i będzie odpowiadała na "bieżące potrzeby". - W tej chwili nie ma takiego planu, aby tam miało nastąpić zwiększenie polskiego kontyngentu, czy też nowy polski kontyngent, ale sytuacja jest dynamiczna - zaznaczył Andrzej Duda.



Dopytywany o to, jaki - jego zdaniem - może być dalszy rozwój sytuacji w Syrii, odpowiedział, że "każdy". - Proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja tutaj będę prorokował - podkreślił.

"Zawsze jest szansa na dialog"

Prezydent był też pytany, czy istnieje szansa na dialog z Rosją. Ocenił, że "zawsze jest szansa na dialog", jednak - jak zauważył - jego warunkiem jest chęć dialogu, niestwarzanie sytuacji niebezpieczeństwa i niebycie agresorem".



- Rosja niestety dzisiaj okupuje Krym, Rosja de facto okupuje część Ukrainy i to jest problem dzisiaj w relacjach z Rosją każdego kraju, który jest rzeczywiście krajem demokratycznym i każdego kraju, który uczciwie patrzy na otaczający nas świat i chce bezpieczeństwa - mówił Andrzej Duda.

Uderzenie Zachodu na Syrię. Nagrania » Oglądaj Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona Video: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona14.04 | Syryjska telewizja państwowa pokazała w sobotę zdjęcia kompletnie zniszczonej placówki naukowo-badawczą w dzielnicy Barza w Damaszku. Według Pentagonu, wykorzystywana była do rozwijania, produkowania i testowania broni chemicznej oraz biologicznej. W sobotę nad ranem została zaatakowana przez USA. Video: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona14.04 | Syryjska telewizja państwowa pokazała w sobotę zdjęcia kompletnie zniszczonej placówki naukowo-badawczą w dzielnicy Barza w Damaszku. Według Pentagonu, wykorzystywana była do rozwijania, produkowania i testowania broni chemicznej oraz biologicznej. W sobotę nad ranem została zaatakowana przez USA. zobacz więcej wideo »

Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej Video: Reuters Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej14.04 | Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi uderzyli na Syrię. Dokonano ataku przy pomocy rakiet i samolotów. Część celów znajdowała się w Damaszku i okolicach. Mieszkańcy nagrali między innymi odpalenia rakiet obrony przeciwlotniczej. Video: Reuters Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej14.04 | Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi uderzyli na Syrię. Dokonano ataku przy pomocy rakiet i samolotów. Część celów znajdowała się w Damaszku i okolicach. Mieszkańcy nagrali między innymi odpalenia rakiet obrony przeciwlotniczej. zobacz więcej wideo »

Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw... Video: Reuters Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw...14.04 | Ponad 100 rakiet zrzuciły samoloty USA, Francji i Wielkiej Brytanii na cele w Syrii w odpowiedzi na potencjalne użycie broni chemicznej na przedmieściach Damaszku. Video: Reuters Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw...14.04 | Ponad 100 rakiet zrzuciły samoloty USA, Francji i Wielkiej Brytanii na cele w Syrii w odpowiedzi na potencjalne użycie broni chemicznej na przedmieściach Damaszku. zobacz więcej wideo »

Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw... Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii Video: Reuters/MOD Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii14.04 | Brytyjskie myśliwce wzięły udział w nalotach na cele w Syrii Video: Reuters/MOD Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii14.04 | Brytyjskie myśliwce wzięły udział w nalotach na cele w Syrii zobacz więcej wideo »

Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii Francuski atak z morza na Syrię Video: Reuters Francuski atak z morza na Syrię14.04 | Francuskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące odpalenie rakiet manewrujących na Syrię z pokładu fregaty znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Nie podano ile ich wystrzelono, jakich i z jakiego okrętu. Najpewniej to pociski MdCN i jednostka typu Aquitaine, ponieważ tylko taki sprzęt w posiadaniu francuskiej marynarki mógłby do tego posłużyć. W przypadku Francuzów to pierwszy taki pokaz siły. Video: Reuters Francuski atak z morza na Syrię14.04 | Francuskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące odpalenie rakiet manewrujących na Syrię z pokładu fregaty znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Nie podano ile ich wystrzelono, jakich i z jakiego okrętu. Najpewniej to pociski MdCN i jednostka typu Aquitaine, ponieważ tylko taki sprzęt w posiadaniu francuskiej marynarki mógłby do tego posłużyć. W przypadku Francuzów to pierwszy taki pokaz siły. zobacz więcej wideo »

Francuski atak z morza na Syrię Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze Video: AP Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze14.04 | W ataku na Syrię brało udział również brytyjskie lotnictwo. Nagrano cztery maszyny wielozadaniowe Tornado startujące a po kilku godzinach lądujące w bazie RAF Akrotiri na Cyprze. Według brytyjskich mediów, odpalono z nich rakiety manewrujące Storm Shadow (brytyjska wersja francuskich SCALP ER, również użytych w tych nalotach przez francuskie maszyny Rafale). Video: AP Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze14.04 | W ataku na Syrię brało udział również brytyjskie lotnictwo. Nagrano cztery maszyny wielozadaniowe Tornado startujące a po kilku godzinach lądujące w bazie RAF Akrotiri na Cyprze. Według brytyjskich mediów, odpalono z nich rakiety manewrujące Storm Shadow (brytyjska wersja francuskich SCALP ER, również użytych w tych nalotach przez francuskie maszyny Rafale). zobacz więcej wideo »

Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP Video: Reuters Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP14.04 | Francuskie władze udostępniły nagranie prezentujące nocny start czterech maszyn Rafale do ataku na Syrię. Pod ich skrzydłami widać podwieszone rakiety dalekiego zasięgu SCALP EG, które najpewniej zostały potem użyte do uderzenia. Video: Reuters Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP14.04 | Francuskie władze udostępniły nagranie prezentujące nocny start czterech maszyn Rafale do ataku na Syrię. Pod ich skrzydłami widać podwieszone rakiety dalekiego zasięgu SCALP EG, które najpewniej zostały potem użyte do uderzenia. zobacz więcej wideo »

Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP Wideo: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona