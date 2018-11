Prezydent wykręcił sobie koktajl na rowerze





Prezydent Andrzej Duda zwiedził w czwartek stoiska przedsiębiorców na Kongresie 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Przy jednym z nich wsiadł na rower i "zapracował" na owocowy koktajl.

"Mamy cały czas dobrą koniunkturę". Prezydent Duda zainaugurował Kongres 590 Polscy... czytaj dalej » W czwartek rozpoczęła się 3. edycja Kongresu 590. W trakcie dwudniowego wydarzenia - które odbywa się pod patronatem prezydenta - zaplanowano blisko 100 debat panelowych, poświęconych nowym technologiom, inwestycjom, energetyce, polityce środowiskowej, handlowi i eksportowi.

Wydarzenie zainaugurowali Andrzej Duda i prezes NBP Adam Glapiński. Prezydent mówił, że Kongres 590 jest "jednym z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce". Podkreślił też, że tegoroczna edycja Kongresu ma szczególny wymiar, ponieważ odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.



"Z niejaką satysfakcją usłyszałem, że generalnie nasi przedsiębiorcy są zadowoleni z tego, jaka jest w tej chwili sytuacja gospodarcza, że ich przedsiębiorstwa rozwinęły się w ostatnim roku, zarówno jeśli chodzi o miejsca pracy, jak i w kwestii inwestycji i dochodów" - wskazywał.

Prezydent Duda mówił, że podczas spotkania z przedsiębiorcami rozmawiał także na temat ich oczekiwań. Podkreślił, że wielkim oczekiwaniem przedsiębiorców jest to, by Polska stała się mocniejsza kapitałowo. - To jest coś, czego nam od samego początku brakuje - wskazywał prezydent.