Prezydent: trzymamy kciuki za kandydaturę Janusza Wojciechowskiego na komisarza

Drogi Januszu, będziemy trzymali kciuki za twoje powodzenie w wyborach Komisji Europejskiej po to, żebyś ostatecznie tym komisarzem do spraw rolnictwa został - powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do Janusza Wojciechowskiego. W niedzielę odbyły się prezydenckie dożynki w Spale, na których Andrzej Duda podkreślał rolę i zasługi rolników.

Przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek w Brukseli proponowany skład nowej KE z podziałek na teki. Kandydatem na stanowisko unijnego komisarza do spraw rolnictwa został były europoseł PiS Janusz Wojciechowski.

Andrzej Duda: trzymamy kciuki za kandydaturę Wojciechowskiego

W niedzielę na dożynkach w Spale prezydent Andrzej Duda mówił o kandydaturze Wojciechowskiego, który też był obecny na wydarzeniu.

- Przede mną nasz kandydat na komisarza europejskiego, właśnie do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Drogi Januszu, będziemy trzymali kciuki najpierw za twoje powodzenie w wyborach Komisji Europejskiej po to, żebyś ostatecznie tym komisarzem do spraw rolnictwa został - powiedział prezydent.

Później - jak mówił - "będziemy trzymali kciuki, aby udało się wyrównać te dopłaty bezpośrednie w następnej perspektywie do średniej europejskiej".

- To jest wielkie zadanie nasze wobec naszych rolników, które od dawna jest obiecywane, a które do tej pory nie zostało zrealizowane przez kolejne ekipy, które rządziły, kiedy były ustalane perspektywy" - mówił Duda.

Wyraził nadzieję, że uda się je zrealizować. - Bardzo na to liczymy i z całą pewnością wszyscy będziemy ten proces wspierali. Aby polski rolnik wreszcie był w Europie traktowany sprawiedliwie, tak jak inni rolnicy w krajach Unii Europejskiej. Nie mam żadnych wątpliwości, że komu jak komu, ale polskiemu rolnikowi to się należy. Polskiemu rolnikowi, który wspiął się na takie wyżyny tej wielkiej sztuki, jaką jest rolnictwo, że dzisiaj już śmiało konkuruje na europejskim rynku mimo tego, że dostaje niższe dopłaty - podkreślił prezydent.

Prezydent do rolników: zapewniacie nam bezpieczeństwo żywnościowe

Podczas spalskich dożynek prezydent już po raz czwarty przyjął symboliczny dożynkowy bochen chleba. - Obiecuję dzielić go sprawiedliwie, tak, by dla wszystkich w naszej ojczyźnie starczyło i dla nikogo nie zabrakło - powiedział prezydent.

Podkreślił, że od lat prezydent Rzeczypospolitej może te słowa "wypowiadać spokojnie i nie musi się zastanawiać głęboko nad tym, czy zdoła wypełnić tę obietnicę".



- To właśnie dzięki wam, dzięki trudowi polskiego rolnika, dzięki waszej pracy, waszej miłości do tego stylu i sposobu życia, do ziemi, do jej uprawiania, do hodowli zwierząt, do tego wszystkiego, co nazywamy rolnictwem, co nazywamy pracą na roli, to właśnie dzięki temu, te słowa mogą być wypowiadane spokojnie, ponieważ zapewniacie dla nas jako społeczeństwa i dla polskiego państwa jeden z najważniejszych segmentów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo żywnościowe - podkreślił prezydent.



- To jest moje wielkie dla was podziękowanie, jako tego, który za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej odpowiada, że spełniacie tę niezwykłą rolę dostarczania tego bezpieczeństwa nam wszystkim. Z całego serca wam za to dziękuję. Bóg zapłać wszystkim polskim rolnikom - powiedział Duda.

Prezydent: polska wieś to też miejsce odpoczynku

- Polska wieś jest coraz zamożniejsza, coraz piękniejsza. Wystarczy pojechać dzisiaj na polską wieś i ją zobaczyć: te piękne zadbane domy, te piękne zadbane gospodarstwa, czyste obejścia - mówił. Podkreślał, że dziś sąsiedzi "konkurują ze sobą pod względem estetyki gospodarstwa".



- Polska wieś jest piękna. Polska wieś nie tylko dostarczycielem tego wielkiego dobra, jakim jest żywność, dla reszty społeczeństwa, ale też estetykę, daje możliwość wypoczynku, gości w gospodarstwach agroturystycznych. Dzisiaj służy społeczeństwu nie tylko poprzez to, że produkuje wytwarza żywność. Służy także właśnie tym, że daje miejsce, w którym możesz odpocząć - opisywał.



Prezydent podkreślił też, że rolnictwo jest bardzo istotną dziedziną polskiej gospodarki i ważnym segmentem polskiego eksportu. Wymienił także zasługi wsi w historii oporu podczas zaborów i kolejnych wojen.