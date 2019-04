Pierwsza wizyta prezydenta Dudy w Bośni i Hercegowinie. Odwiedził polskich żołnierzy

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek w Sarajewie polskich żołnierzy unijnej misji EUFOR Althea. Podkreślił, że misja ma znaczenie dla stabilności w regionie, a żołnierze polskich kontyngentów cieszą się dobrą opinią wśród miejscowej ludności.

W skład delegacji wchodzą także m.in. minister obrony Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski.

- Na tej ziemi, wciąż pełnej bólu, na której wciąż jest tyle pozostałości tamtego konfliktu sprzed 20 lat, dzisiaj, także dzięki państwa służbie, jest spokój, ludzie mogą normalnie żyć – powiedział prezydent, który w Sarajewie odwiedził Camp Butmir, gdzie stacjonuje kilkudziesięcioosobowy polski kontyngent unijnej misji EUFOR Althea.

"Dzięki waszej postawie dobrze się myśli tutaj o Polsce"

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego natowskiej misji KFOR z Kosowa.

- Dziękuję, że prowadzicie tutaj działania tej misji, z jednej strony szkoleniowej, a z drugiej strony mającej także istotny element stabilizujący. Dziękuję, że pokazujecie swoją służbą nie tylko, że Polska jest krajem ważnym w Unii Europejskiej i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim realizujecie tę służbę w sposób niezwykle profesjonalny i jesteście bardzo cenieni przez miejscowych ludzi, także ze względu na miejsce, z którego pochodzicie, Polskę, kraj słowiański - mówił prezydent.

Podkreślił znaczenie zagranicznych misji dla budowania wizerunku państwa. - Dzięki waszej postawie dobrze się myśli tutaj o Polsce, dobrze się myśli o polskim żołnierzu, polskim profesjonalizmie, polskiej armii i o Polakach w ogóle – podkreślił Duda.

"Stanowicie wizytówkę Polski"

Także szef MON Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że służba polskich żołnierzy "jest bardzo dobrze odbierana przez społeczności lokalne, bez względu na to, jakiej są narodowości". - To jest dowód waszego profesjonalizmu – dodał.

- Stanowicie wizytówkę Polski poza granicami kraju. Stanowicie też niewątpliwie pewien bardzo ważny kapitał, jakim Polska dysponuje, bo w ten sposób udowadniamy, że żołnierze Wojska Polskiego, a co za tym idzie nasz kraj jest bardzo poważnym członkiem społeczności międzynarodowej, zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej - powiedział Mariusz Błaszczak.

Prezydent i minister wręczyli odznaczenia wyróżnionym żołnierzom oraz złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy, którzy zginęli w Bośni i Hercegowinie.

Wzięli także udział w spotkaniu przedświątecznym. - Chcę państwu życzyć, aby te święta upłynęły w spokoju, żeby mimo rozstania z najbliższymi atmosfera, którą sobie tutaj stworzycie, była atmosferą, na ile się da, ciepłą, domową, świąteczną (...). Życzę, by ten okres służby był okresem spokoju i żeby tutaj się nic nie działo; żebyście po zakończeniu służby w ramach 17. kontyngentu mogli spokojnie wrócić do domu, do wykonywania swoich obowiązków w macierzystych jednostkach - mówił prezydent.

"To nie tylko dzielenie się doświadczeniem i wiedzą"

Dowódca XVII zmiany PKW EUFOR ppłk Paweł Jędryczka przypomniał, że polscy żołnierze są na Bałkanach od 1992 roku, kiedy sekretarz generalny ONZ zaprosił Polskę do udziału w siłach ochronnych ONZ w byłej Jugosławii, w 1995 roku weszli w skład sił zaprowadzania pokoju IFOR, a potem dowodzonych przez NATO siłach stabilizacyjnych SFOR.

- Udział polskich żołnierzy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w ramach sił EUFOR to nie tylko dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z przedstawicielami sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny – powiedział Jędryczka.

Podkreślił, że chodzi także o to, by bośniackie siły osiągnęły pod względem zdolności standardy NATO i Unii. - Działania PKW to także bezpośredni kontakt z ludnością cywilną i wspieranie władz lokalnych w utrzymywaniu poczucia bezpieczeństwa zwykłego obywatela – dodał.

Polscy żołnierze prowadzą m.in. zajęcia ze świadomości zagrożenia minowego i organizują akcje humanitarne. Od grudnia 2004 roku Polska uczestniczy w unijnej misji szkoleniowo-doradczej EUFOR Althea. Obecna zmiana liczy 42 żołnierzy i pracowników wojska.