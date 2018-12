Andrzej Duda i Lech Wałęsa polecą razem na pogrzeb George'a Busha seniora





Prezydent Andrzej Duda przychylił się do prośby byłego prezydenta Lecha Wałęsy o pomoc w organizacji wyjazdu na pogrzeb byłego prezydenta USA George’a H.W. Busha - poinformował prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. We wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że wspólny lot odbędzie się państwowym samolotem.

Rzecznik prezydenta informował w poniedziałek na Twitterze, że o pomoc w organizacji wyjazdu zwróciło się do Pałacu Prezydenckiego biuro Lecha Wałęsy. "O 15 prezydent Andrzej Duda przychylił się do tej prośby i przed 20 uzgodniono szczegóły lotu" - napisał.



- Taka była prośba prezydenta Wałęsy, żeby mógł on wsiąść na pokład państwowego samolotu i prezydent na to przystał - doprecyzował we wtorek szef gabinetu Krzysztof Szczerski. Powiedział, że samolot do Waszyngtonu wystartuje z Warszawy we wtorek późnym wieczorem.

Pogrzeb 41. prezydenta USA

George H.W. Bush, w latach 1989-1993 prezydent USA, a wcześniej wiceprezydent w administracji Ronalda Reagana, zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat.

Zostanie pochowany z honorami państwowymi po kilkudniowych uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie i w stanie Teksas. Środa ma być w USA dniem żałoby narodowej.

W poniedziałek trumna z ciałem George'a H.W. Busha została wystawiona na widok publiczny w Rotundzie pod kopułą Kapitolu. Jest to zaszczyt zarezerwowany tylko dla najwybitniejszych obywateli USA. Dotychczas dostąpiło go niewiele ponad 30 osób.

W środę trumna ze zwłokami George’a H.W. Busha zostanie przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego, gdzie o godz. 11 czasu miejscowego (godz. 17 w Polsce) rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Udział w nim weźmie prezydent USA Donald Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego.

W uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie weźmie także udział prezydent Andrzej Duda.