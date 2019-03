Polska to dziś dynamicznie rozwijający się kraj, ma stabilny wzrost PKB, niską inflację i bezrobocie - chwalił w piątek w Kielcach prezydent Węgier Janos Ader. Wraz z prezydentem Andrzejem Dudą uczestniczyli w tym mieście w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

W piątek w Kielcach rozpoczęły się obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które potrwają do niedzieli. W związku z obchodami w Kielcach spotkali się prezydenci Polski i Węgier, Andrzej Duda i Janos Ader.

Duda: rozmowy z Aderem także o brexicie

Morawiecki: przyjaźń polsko-węgierska "głęboka i kluczowa" Chcemy budować... czytaj dalej » - Rozmawialiśmy o naszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Trójmorza, a więc o współpracy infrastrukturalnej. Mówiliśmy o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej a ściślej mówiąc, infrastruktury służącej przesyłowi gazu - przekazał prezydent Duda na konferencji prasowej po rozmowach.

- Rozmawialiśmy również o perspektywie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a więc o przyszłości naszej w Unii Europejskiej i o przyszłości samej Unii. Trudno było w tym kontekście nie poruszyć tematu brexitu - powiedział polski prezydent.



Duda zaznaczył, że rozmowa z Aderem dotyczyła też współpracy ze Stanami Zjednoczonym w ramach Trójmorza, a także w ramach NATO, a więc także "planowanych zakupów służących modernizacji naszych armii".

Prezydent Węgier: Polska jest naszym czwartym największym partnerem gospodarczym

Morawiecki i Orban na wspólnym nagraniu. "Przez wieki razem broniliśmy wolności" Premierzy Węgier... czytaj dalej » Prezydent Ader powiedział, że "warto pogratulować Polsce wyczynu, którego dokonała po 1990 roku, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy". - Dzisiaj jest to dynamicznie rozwijający się kraj: ma stabilny wzrost PKB, niską inflację, zadłużenie poniżej 50 procent [PKB], a bezrobocie jest prawie niewidoczne - ocenił prezydent Węgier.

Podkreślił, że kondycja polskiej gospodarki "uwidacznia się" w stosunkach z Węgrami. Przypomniał, że Polska jest czwartym największym partnerem gospodarczym Węgier.



Ader zwrócił uwagę na konieczność dalszego rozwoju i integracji infrastruktury państw należących do Grupy Wyszehradzkiej czy inicjatywy Trójmorza.

Poinformował, że do 2022 roku gotowy będzie węgierski odcinek trasy Via Carpatia, który na Węgrzech będzie "albo autostradą, albo drogą szybkiego ruchu".

Źródło: PAP/Piotr Polak Rozmowy plenarne delegacji Polski i Wegier w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

Duda o "postawieniu na rodzinę"

- Bardzo mocno chcę podkreślić jeden element: obóz polityczny, z którego ja się wywodzę, czyli Zjednoczonej Prawicy, zawsze patrzył z dużą aprobatą na politykę realizowaną przez obecne władze węgierskie, a mianowicie politykę, która bardzo mocno wspiera kwestie rodziny - mówił Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej.

Gowin: zamiast 500 złotych na pierwsze dziecko wolałbym 1000 na trzecie Gdyby była... czytaj dalej » Jak dodał, program ten oznacza "postawienie na rodzinę, jako wartość społeczną i wartość państwową".

Polski prezydent zastrzegł, że "każdy kraj ma swoją specyfikę i w związku z tym każdy według swojej specyfiki te zadania w ramach polityki prorodzinnej realizuje".

- Myśmy wprowadzili program 500 plus, uznając, że to jest najlepsza droga dla Polski do tego, aby tę politykę prorodzinną prowadzić. Cieszę się z tego, że ona jest realizowana tak skutecznie. Bo faktycznie okazało się, że dla polskiej rodziny i polskich dzieci ten element programowy miał znaczenie absolutnie przełomowe - ocenił Andrzej Duda w Kielcach.

Polski prezydent wyraził nadzieję, że program 500 plus będzie utrzymany. - I że nie będzie takich zmian w polskiej polityce, żeby ktoś chciał od programu 500 plus odchodzić - dodał.

Ader: ta sama filozofia polityki prorodzinnej

Prezydent Węgier powiedział, że jeśli chodzi o filozofię polityki prorodzinnej, to jest ona taka sama w obu państwach.

- Nie możemy konkurować z brytyjskimi czy niemieckimi pensjami. Możemy być zaś konkurencyjni właśnie w tych działaniach w ramach polityki socjalnej i wsparcia dla rodzin, bo to może zatrzymać naszą młodzież w kraju - podkreślił Ader.