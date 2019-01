Dera: Kaczyński może podejmować decyzje na temat inwestycji

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Liczymy, że dojdzie do przesłuchań"

20.01 | Mecenas Jacek Dubois poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. - Czekamy na to, żeby prokuratura po zapoznaniu się z aktami wydała postanowienie o wszczęciu postępowania. Złożyliśmy szereg sugestii co do przesłuchania świadków, którzy uważamy, że mogą wnieść do sprawy wiele informacji i liczymy, że dojdzie do przesłuchań, i żeśmy wyrazili wolę, żeby w tych przesłuchaniach uczestniczyć i móc również zadawać przesłuchiwanym świadkom pytania - oświadczył mecenas.

»