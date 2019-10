"To nie jest żadna korupcja polityczna, tylko to są normalne rozmowy"

Video: tvn24

Libicki: uważam, że to jest w pewnym sensie dobry znak, że...

22.10 | Uważam, że to jest w pewnym sensie dobry znak, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło te protesty - powiedział w "Tak jest" senator elekt Jan Filip Libicki (PSL) odnosząc się do protestów wyborczych i wniosków PiS o ponowne policzenie głosów w wyborach do Senatu w sześciu okręgach. Jego zdaniem "to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość uznało, że nikogo nie da się przeciągnąć w Senacie na stronę Prawa i Sprawiedliwości, że ta sprawa jest przegrana i w związku z tym należy sięgać do innych sposobów, żeby zapewnić sobie większość w Senacie".

