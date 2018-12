Józef Skrzek przekaże medal od prezydenta. "Szczere było przyjęcie czy oddanie?"

Andrzej Dera o różnicy między "dwoma aferami KNF"

18. 12 | Andrzej Dera komentował słowa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który na początku grudnia stwierdził, że to właśnie sytuacja wokół SKOK Wołomin i zatrzymanie w związku z tym byłego kierownictwa KNF "to prawdziwa afera KNF". - Myślę, że to jest ocena faktów, które mają miejsce. Prokurator krajowy ocenił skalę tego, czym zajmuje się prokuratura - stwierdził o słowach prokuratora prezydencki minister w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego".

»