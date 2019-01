"Na pewno nie mówiłem tego jako poseł". Andruszkiewicz o swoich kontrowersyjnych słowach

Jadwiga Staniszkis o nominacji na wiceministra Adama...

Jadwiga Staniszkis w "Kropce nad i" wskazywała, że nominacja na ministerialne stanowisko Adama Andruszkiewicza " to jest puszczenie oka, takie absurdalne, do młodego pokolenia, to jest przekonanie, że młodzi ludzie są antysemitami. narodowcami". - To pokazuje, że PiS nie rozumie społeczeństwa - dodała.

»