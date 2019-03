Trzyletnia Amelia i jej mama odnalezione

Porwana trzyletnia Amelia i jej 25-letnia matka Natalia zostały odnalezione. Dwóch mężczyzn - w tym ojciec dziecka - zostało zatrzymanych. Wiceminister Zieliński przekazał w rozmowie z TVN24, że matka z córką są "całe i zdrowe". Odwołany został Child Alert.

- To dobra wiadomość, sprzed kilku minut. Jeżeli chodzi o siły i środki, to nie czas o nich mówić, ale w mojej ocenie siły i środki, które zostały zastosowane, były właściwe i adekwatne do sytuacji - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Dodał, że policja od pierwszych chwil, od uzyskania informacji o uprowadzeniu, "robiła wszystko, żeby skutecznie znaleźć sprawców, odzyskać osoby uprowadzone, a następnie ukarać tych, którzy dokonali tego czynu".

"Całe i zdrowe"

"Amelka i jej mama są już dzięki nam całe i zdrowe pod naszą opieką! Uwolnienie ich i zatrzymanie sprawców to efekt skutecznych działań polskiej policji, nieopisany trud policjantów z KGP, CBŚP i całego kraju, w szczególności garnizonów z Białegostoku, Olsztyna, Radomia" - napisała polska policja na Twitterze.



Poszukiwania trwały ponad dobę

Kobieta i jej córka zostały porwane w czwartek sprzed bloku na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku. 25-letnią Natalię i 3-letnią Amelię uprowadziło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Według relacji świadka napastnicy wysiedli z auta, wciągnęli do środka kobietę z córką, a następnie odjechali. Samochód potem porzucili.

Poszukiwania trwały od godziny 10 w czwartek. W sprawie zaginięcia dziecka KGP wysłała tzw. Child Alert. Uruchomienie tego systemu ma na celu jak najszybsze odnalezienie dziecka przy pomocy rozpowszechnienia informacji o jego zaginięciu wśród jak największej liczby odbiorców, którzy stanowią potencjalne źródło informacji o zdarzeniu. Dzięki temu informacje o zaginionym dziecku trafiają od razu do mediów, mogą również być rozpowszechniane za pośrednictwem telefonów komórkowych.

W piątek, po informacji o odnalezieniu kobiety i dziecka, Child Alert został odwołany.