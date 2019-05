Sąd wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w sprawie Amber Gold

Foto: PAP/Adam Warżawa Video: tvn24

Klienci szturmują oddziały Amber Gold

07.08 | - Staram się uratować to, co da się uratować. I nie czekać do swoich terminów w grudniu i styczniu, bo może się to skończyć nieszczęściem do kwadratu - wyznał jeden z klientów Amber Gold, który we wtorek odwiedził oddział firmy, by spróbować odzyskać oddane tam na lokatę pieniądze. Podobnie chce zrobić wiele innych osób. Prezes firmy - Marcin Plichta - zapowiadał w poniedziałek, że ma pieniądze na wypłaty. Teraz jednak prosi o cierpliwość. Niektórzy klienci są zrozpaczeni. - Jestem emerytem. Mam 77 lat. Włożyłem tam wszystkie swoje oszczędności - wyznał inny klient Amber Gold.

