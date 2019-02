Tusk o "usłudze dla Waszyngtonu". Mosbacher o "historycznym wydarzeniu"

Video: tvn24 Tusk: będę wspierał wszystkich tych w Polsce, dla których...20.02 | Tusk: "Te wybory rozstrzygną jaka będzie Polska, jak będzie wyglądała Europa. To jest bardzo ważne, nie będę udawał, że to nie moja wojna, że to nie moje wybory, to są moje wybory. Z całej siły będę wspierał wszystkich tych w Polsce, dla których takie minimum demokratyczne coś znaczy. Przez to minimum rozumiem ład konstytucyjny, państwo prawa, uczciwość i przejrzystość tych, którzy rządzą, silna pozycja Polski w Europie." zobacz więcej wideo »