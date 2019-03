"Polska jest jednym z najsilniejszych partnerów programu Fulbrighta"

"Pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, gdy słyszę program Fulbrighta, to doskonałość. Już od 60 lat zajmuje się wymianami akademickimi między Polską i USA" - napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. - Polska jest jednym z najsilniejszych i najbardziej oddanych partnerów programu Fulbrighta - zaznaczyła.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wzięła w czwartek udział w konferencji "How to attract American students to Polish universities?". Spotkanie dotyczące między innymi pozyskiwania studentów jest organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. W ramach konferencji świętowano 60-lecie działania programu Fulbrighta w Polsce.

"Świętujemy 60-lecie programu Fulbright w Polsce" - napisała ambasador USA w Polsce. To najstarszy w Europie Środkowej program wymiany akademickiej.

Świętujemy 60-lecie programu Fulbright w PL @FulbrightPoland, najstarszego w Europie Środkowej! Ta wyjątkowa wymiana akademicka między PL-USA przyczynia się do badań, innowacji i rozwiązań najtrudniejszych wyzwań medycznych, naukowych i technologicznych. Wszystkiego najlepszego! pic.twitter.com/vRqiVxWKev — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 7 marca 2019

"Wyjątkowa wymiana akademicka"

"Więź pomiędzy Polską a USA jest więzią nierozerwalną" Ta przyjaźń, ten... czytaj dalej » "Pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, gdy słyszę program Fulbrighta, to: doskonałość" - napisała na Twitterze amerykańska ambasador, pozując do zdjęcia z dyrektor wykonawczą programu, Justyną Janiszewską.

Program Fulbrighta - największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych - działa w Polsce od roku 1959. W ramach programu Fulbrighta przyznawane są stypendia dla studentów, doktorantów i ludzi nauki na studia oraz wyjazdy naukowe. Działalność finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Stanu USA.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Najważniejszym operacyjnym zadaniem programu jest popularyzacja programu stypendialnego.

W Polsce, gdzie program działa od 1959 roku, grono absolwentów liczy ponad dwa tysiące osób.

Pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, gdy słyszę "program Fulbrighta", to doskonałość. Już od 60 lat @FulbrightPoland zajmuje się wymianami akademickimi między PL i USA. Happy Birthday i powodzenia w kolejnych latach! Na zdjęciu z dyrektor wykonawczą Justyną Janiszewską pic.twitter.com/SxhD2PjJ12 — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) March 7, 2019

Ambasador zwróciła uwagę, że Polska jest jednym z liderów w Europie, jeśli chodzi o liczbę stypendystów. Dodała, że polski rząd jest jednym z najważniejszych darczyńców programu w Europie. - USA mają szczęście, że Polska jest jednym z najsilniejszych i najbardziej oddanych partnerów programu Fulbrighta - zaznaczyła.

"Ta wyjątkowa wymiana akademicka między PL-USA przyczynia się do badań, innowacji i rozwiązań najtrudniejszych wyzwań medycznych, naukowych i technologicznych" - podkreśliła Mosbacher we wpisie na Twitterze.

Pompeo: światełko nadziei w Polsce

Podczas uroczystości przeczytano list od Sekretarza Stanu USA Mike'a Pompeo. Zauważył on, że program Fulbrighta, który powstał w 1959 roku, był w Polsce "światełkiem nadziei w tych czasach pełnych wyzwań". Program ten - jego zdaniem - służył jako ważny pomost w dwustronnej wymianie między Polską a USA. Pompeo zwrócił też uwagę na rolę, jaką program odegrał w procesie transformacji między innymi w Polsce. Zdaniem Pompeo dzięki programowi możliwa była wymiana idei między państwami i pogłębianie między nimi więzi zrozumienia.

MSZ: Pompeo wyraził pełne zrozumienie dla stanowiska Polski Sekretarz Stanu... czytaj dalej » Amerykański szef dyplomacji podziękował za dotychczasową współpracę w ramach programu i wyraził nadzieję, że będzie ona owocna również i w kolejnych latach.

Obecny na uroczystości wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza przypomniał, że 1,5 roku temu rozpoczęła działanie NAWA. Wyraził nadzieję, że dzięki jej programom uda się zachęcić do studiowania w Polsce większą liczbę amerykańskich studentów. Zapewnił, że naukowcy i studenci z USA są w Polsce mile widziani. Wyraził przekonanie, że współpraca między Polską a USA w zakresie nauki i technologii znajdzie się wśród tematów poruszanych podczas najbliższej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA.

Rola Amerykanów polskiego pochodzenia

Prelegentka konferencji prof. Juanita Villena-Alvarez z Uniwersytetu Karoliny Południowej zwracała uwagę, że w USA mieszka ogromna liczba Amerykanów polskiego pochodzenia. Jej zdaniem to oni powinni być pierwszym celem działań polskich uczelni, które chciałyby ściągnąć do kraju amerykańskich studentów. Jej zdaniem sporo młodych ludzi z USA, których rodziny byłyby w stanie sfinansować im studia w Polsce, nawet nie wie, jak rozwinęła się Polska w ostatnich latach i jak atrakcyjnym może być ona krajem do studiowania. Zwracała szczególnie uwagę na studia informatyczne.

Jej zdaniem polskie instytucje zainteresowane pozyskaniem studentów z USA powinny rozwijać współpracę na przykład z amerykańskim stowarzyszeniem zrzeszającym nauczycieli języka polskiego. Zwróciła uwagę, że to oni docierają do młodych ludzi zainteresowanych Polską i przekazują im wiedzę o tym, co dzieje się w Polsce.