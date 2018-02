Ambasador Izraela: w skierowaniu ustawy do Trybunału widzimy drzwi do dialogu





»

Mieliśmy nadzieję, że prezydent nie podpisze nowelizacji ustawy o IPN. Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego to jakieś drzwi do rozpoczęcia dialogu - powiedziała w "Kropce nad i" ambasador Izraela Anna Azari, odnosząc się do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

"Nie mam najmniejszych złudzeń, co zrobi tak zwany Trybunał Konstytucyjny" W nowelizacji... czytaj dalej » We wtorek Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN. Jednocześnie zdecydował, że skieruje ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Ambasador Azari powiedziała, że strona izraelska miała nadzieję, że prezydent nie podpisze nowelizacji ustawy. Dodała, jednak, że decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego to "jakieś drzwi, z których możemy zaczynać dialog".

Oceniła, że w tej chwili mamy do czynienia z dwoma monologami w tej sprawie zamiast dialogu. Podkreśliła, że w Izraelu "prawie nikt nie mówi o tym, kto budował obozy" zagłady, dlatego, że kwestia ta "jest jasna".

Pytana, czy kontrowersje wokół ustawy popsuły relacje polsko-izraelskie, powiedziała, że są jeszcze drzwi, którymi możemy wyjść".

Ambasador podkreśliła, że kwestia nowelizacji ustawy o IPN budzi w Izraelu "straszne emocje". Powiedziała, że "wielu Izraelczyków myśli, że ustawa neguje całkiem Holokaust".

Azari: spotkania grup zależą od intencji

Marszałek do Polonii: nadszedł najwyższy czas, żeby Polska upomniała się o prawdę historyczną Proszę o... czytaj dalej » Azari była pytana o to, czy po decyzji prezydenta będą spotkania grup: polskiej i izraelskiej.

- Mam nadzieję, że będą, ale to zależy troszeczkę od tego, jak intencje tej grupy będą wyjaśnione u mnie w kraju. Spotkania dla spotkania: to całkiem nieciekawe - oceniła. Zaznaczyła, że kluczowe jest to, czy "ta grupa chce przyjechać po jakiś dialog zawodowy, prawniczy".



Dopytywana, czy strona izraelska czeka na "poważną propozycję" zmiany ustawy o IPN, Azari powiedziała, że tego nie wie. Mówiła, że to polska strona musi poszukać drogi dialogu dotyczącego kwestii poruszonych w przepisach. - My nie piszemy polskich ustaw - zaznaczyła.

Azari zaprzeczyła, jakoby miała być autorem zmiany w projekcie ustawy, która przewiduje wyłączenie penalizowania badań naukowych i działań artystycznych. Powiedziała, że - jeśli się nie myli - przedstawił ją Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.



Jak mówiła, gdy po raz pierwszy spotkała się z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem, zapis już był. Dodała, że na kolejnych spotkaniach strona izraelska "wyjaśniała, że będzie burza".

- Mała burza (…) była już, kiedy opublikowano pierwszy raz tę ustawę 1,5 roku wcześniej - dodała.

Ambasador powiedziała, że władze Izraela sądziły, że nowelizacja będzie zamrożona.

Zagraniczna prasa o podpisaniu ustawy o IPN. "Duda przekreślił możliwość negocjacji" - Przez brak... czytaj dalej » Azari odniosła się także do słów szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który powiedział, że jego zdaniem Polska bardzo zyskuje na sporze wokół nowelizacji ustawy o IPN, bo uświadamia opinii publicznej, jaka była prawda.

Jak mówiła, czyta pojawiające się w prasie międzynarodowej artykuły i w jej ocenie "to nie wygląda dobrze".

Rola "diabła w spódnicy"

Ambasador Azari powiedziała, że została jej przypisana rola "diabła w spódnicy", "głównego wroga państwa polskiego". Przyznała, że przykro jej, że cały czas dzwonią do ambasady starsze osoby, które "myślą, że ja powiedziałam to, czego nigdy w życiu nie mówiłam, coś złego o Polsce".

- Powiedziałam tylko to, że w moim kraju była już pełna burza na temat tej ustawy - zaznaczyła.

Anny Azari podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz zaapelowała o zmianę w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Podkreśliła wówczas, że "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady".

Ambasador mówiła także, że w ostatnim czasie przychodzą do ambasady listy, gdzie padają takie słowa jak: "Żydki won z Polski", czy "cyklon B był karą Boga".

Oglądaj Wideo: tvn24 Ambasador Izraela: została mi przypisana rola "diabła w spódnicy"

"Był już moment, kiedy wyciągnęłam walizkę"

Odniosła się do doniesień medialnych jakoby miała być wezwana do Izraela w związku z brakiem porozumienia między polskimi i izraelskimi władzami.

- Był już moment, kiedy wyciągnęłam walizkę, żeby ją pakować. Potem (ten moment - red.) minął - powiedziała Azari.

Przyznała, że lubi Polskę i swoją pracę tutaj. - Mam nadzieję, że będziemy pracować dalej, a nie zostanie wyrzucone na śmieci wszystko to, co zostało zrobione - powiedziała.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "KROPKA NAD I"