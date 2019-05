Ambasador USA Georgette Mosbacher zachęca do składania wniosków o wizy





Ambasada USA w Warszawie zaprasza do udziału w akcji #VisaWaiverDlaPolski, której celem jest zachęcanie Polaków do aplikowania o wizę i jednocześnie przybliżenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby wizę otrzymać. W ten sposób Polacy mogą przyczynić się do tego, aby Polska został objęta programem Visa Waiver, czyli ruchu bezwizowego. Udział w akcji bierze ambasador Georgette Mosbacher.

Pani ambasador Mosbacher wtorkowy poranek spędziła w okienku przy wejściu do ambasady USA w Warszawie. Witała przybywających i zajmowała się depozytem telefonów.

Pracownicy amerykańskiej placówki pokazali jej pracę i udostępnili wideo.

O kwestii zniesienia wiz dla Polaków ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówiła w wywiadzie dla TVN24 1 listopada zeszłego roku. - Jestem gotowa, żeby sprawę wiz dla was załatwić - powiedziała. Zapewniła, że chce zrobić wszystko, by Polacy mogli jeździć do USA bez wiz już od końca 2019 roku.

"Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych, a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem!" - zaapelowała już dwa tygodnie temu ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie na oficjalnym profilu na Twitterze, informując o rozpoczęciu akcji.

Szereg wymogów

Ambasada USA zachęca do składania wniosków o wizę. Na horyzoncie ważny cel Im więcej... czytaj dalej » Dołączenie Polski do programu Visa Waiver, który jest priorytetem dla ambasador Georgette Mosbacher będzie możliwe, jeśli Polska i USA wspólnie wprowadzą w życie określone umowy związane z bezpieczeństwem, a także w momencie, gdy wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent. W ubiegłym roku Polska obniżyła ten wskaźnik do nieco poniżej 4 procent.

Zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi jest kluczowe do zakwalifikowania Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

Dlatego ambasada USA zachęca Polaków, którzy rozważają ubieganie się o wizę lub odnowienie wizy do złożenia wniosku przed końcem września. Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa na obniżenie wskaźnika odmów poniżej 3 procent.

"Robimy wszystko, aby móc przyjąć jak najwięcej chętnych ubiegających się i aby wizyta w Ambasadzie czy Konsulacie trwała jak najkrócej" - zapewnia ambasada.

Głównymi argumentami wpływającymi na decyzję o przyznaniu wizy są tak zwane więzy z Polską, czyli stała praca w Polsce, rozpoczęte studia czy rodzina w kraju. Urzędnik konsularny bierze również pod uwagę historię zagranicznych podroży osób ubiegających się o wizę, oraz to czy w przeszłości naruszyli przepisy prawa karnego lub imigracyjnego.

Obywatele większości krajów europejskich podróżują do USA bez wiz

Obywatele 38 krajów na świecie mogą odwiedzać Stany Zjednoczone w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego. W Europie wizy do USA z krajów Unii Europejskiej muszą mieć jedynie Polacy, Bułgarzy, Rumuni i Chorwaci, a spoza Unii obywatele krajów tzw. Bałkanów Zachodnich.