Ambasada USA zachęca do składania wniosków o wizę. Na horyzoncie ważny cel

Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa, że wspólnie osiągniemy cel i wskaźnik odmów wizowych spadnie poniżej 3 procent - informuje ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie. W ten sposób Polacy mogą przyczynić się do tego, aby Polska została objęta programem ruchu bezwizowego. Ambasada apeluje o składanie wniosków do końca września.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformowała o rozpoczęciu kampanii VisaWaiverDlaPolski!, której celem jest zachęcenie Polaków do aplikowania o wizę i jednocześnie przybliżenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby ją otrzymać.

W ten sposób - przekonuje ambasada - Polacy mogą przyczynić się do tego, aby Polska został objęta programem Visa Waiver, czyli programem ruchu bezwizowego.

"Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych, a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem!" - zaapelowała ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie na oficjalnym profilu na Twitterze.

"Wskaźnik musi spaść poniżej 3 procent"

Pracownicy ambasady na zamieszczonym nagraniu informują, że "wskaźnik odmów (przyznawania) wiz turystyczno-biznesowych (do USA) musi spaść poniżej 3 procent".

"Dlatego zachęcamy Polaków, którzy rozważają ubieganie się o wizę lub odnowienie wizy do złożenia wniosku przed końcem września. Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa, że wspólnie osiągniemy cel i wskaźnik odmów wizowych spadnie poniżej 3 procent" - podkreślono w nagraniu.

Przypomniano, że głównym aspektem wpływającymi na decyzję o przyznaniu wizy są "więzy z Polską", czyli m.in. stała praca w Polsce, rozpoczęte studia, rodzina. "Wskaźnik odmów wizowych obliczany jest od października do września, to znaczy, że zostało nam jeszcze trochę czasu do września, by obniżyć go w tym roku" - przekonuje ambasada USA.

Najniższy wskaźnik w historii

Mosbacher: jestem gotowa, żeby załatwić dla was sprawę wiz - Jestem gotowa,... czytaj dalej » Karolina Orton, wicekonsul w ambasadzie USA w Warszawie powiedziała w poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że w zeszłym roku wskaźnik odmów przyznawania wiz obniżył się do poziomu 3,99 procent, a więc najniższego w historii.

- Teraz jest czas, żeby Polacy pomogli, by ten wskaźnik spadł - powiedziała.

Wicekonsul przekazała, że 96 procent Polaków dostaje wizę do Stanów Zjednoczonych "bez problemów". Dodała, że pozostałe cztery procent, które jej nie otrzymują, to osoby mające "kryminalną przeszłość" bądź mające w przeszłości "problemy z imigracją w USA".

Przypomniała, że opłata wizowa wynosi 160 dolarów. - Proces zaczyna się online, trzeba wypełnić aplikację, przyjść do nas na rozmowę z konsulem (...). Trwa (rozmowa - red.) mniej niż 20 minut - mówiła. - Próbujemy zrobić to bardzo sprawnie, szybko - dodała.

Wicekonsul Karolina Orton o kampanii ambasady USA w sprawie wiz

Priorytet dla ambasador USA

Karolina Orton, podkreśliła, że dołączenie Polski do programu bezwizowego jest priorytetem dla ambasador Georgette Mosbacher. Przypomniała również o tym sama ambasador na Twitterze:



Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest moim priorytetem. Ale aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy pomocy Polaków. Zróbmy to razem - #VisaWaiverDlaPolskihttps://t.co/oQV50CVGDy — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) April 24, 2019

O kwestii zniesienia wiz dla Polaków ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówiła w wywiadzie dla TVN24 1 listopada zeszłego roku. - Jestem gotowa, żeby sprawę wiz dla was załatwić - powiedziała. Zapewniła, że chce zrobić wszystko, by Polacy mogli jeździć do USA bez wiz już od końca 2019 roku.

Wizy do USA. Ambasador Mosbacher: jestem gotowa zakończyć tę sprawę

Szereg wymogów

Aby kraj był dopuszczony do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program), a jego obywatele mogli bez przeszkód podróżować do Stanów Zjednoczonych, musi spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest sprowadzenie wskaźnika odmów w odniesieniu do kategorii wiz turystycznych w skali całego świata za miniony rok budżetowy do poziomu poniżej 3 procent. Rok budżetowy w USA trwa od października do września.

Oprócz tego istnieje wymóg wdrożenia stosownych umów o wymianie informacji w zakresie bezpieczeństwa, współpraca w obszarze prawa i porządku oraz zakończona pomyślnie procedura w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzana przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Obywatele 38 krajów na świecie mogą odwiedzać Stany Zjednoczone w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego. W Europie wizy do USA z krajów Unii Europejskiej muszą mieć jedynie Polacy, Bułgarzy, Rumuni i Chorwaci, a spoza Unii obywatele krajów tzw. Bałkanów Zachodnich.

Obywatele większości krajów europejskich podróżują do USA bez wiz