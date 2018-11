Smolar: PiS zdał sobie sprawę, że w konfrontacji z Brukselą poszedł zbyt daleko

Donald Tusk nie może reagować w ten sposób, mówiąc: "wrócę". To jest sprzeczne z funkcją, którą on sprawuje, bo to natychmiast oznacza aktywne zaangażowanie się w polską politykę, czego mu nie wolno - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 Aleksander Smolar. To komentarz prezesa Fundacji Batorego do najnowszego sondażu na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24.

37 procent badanych oczekuje, że "Donald Tusk wróci na stałe do Polski i zaangażuje się w polską politykę" - wynika z sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24, 51 procent respondentów takich oczekiwań nie ma. Gdyby zaś w najbliższych dniach odbyły się wybory prezydenckie i w drugiej turze zmierzyliby się Andrzej Duda i Donald Tusk, to wygrałby ten pierwszy, z pięciopunktową przewagą.

Smolar: Tusk nie może powiedzieć ani "wrócę", ani "nie wrócę"

Oczekiwanie na powrót Tuska? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 37 procent... czytaj dalej » Zdaniem Aleksandra Smolara, prezesa Fundacji im. Stefana Batorego, Donald Tusk "nie może reagować na ten sondaż". - Nie może reagować, mówiąc: "wrócę". To jest sprzeczne z funkcją, którą on sprawuje. Bo to natychmiast oznacza aktywne zaangażowanie się w polską politykę, czego mu nie wolno jako człowiekowi, który sprawuje najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej - ocenił Smolar w "Faktach po Faktach".

Gość TVN24 zauważył, że Tusk nie może też powiedzieć "nie wrócę". - Po pierwsze, nie wiem czy taka jest jego intencja. Po drugie, byłby to nóż wbity w plecy swoim zwolennikom - podkreślił.

Zdaniem prezesa Fundacji Batorego, przewodniczący Rady Europejskiej mógł sondować polski grunt polityczny swoimi ostatnimi wystąpieniami w Polsce, bardziej lub mniej oficjalnymi.

"Zmienią się wyniki sondaży"

Smolar ocenił, że "wiele osób w PiS-ie przypuszcza, że złe wyniki PiS-u w wielkich miastach to jest skutek między innymi inicjatywy ministra (Zbigniewa) Ziobro (złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności niektórych unijnych traktatów z polską konstytucją - red.), która była odbierana jako przejaw woli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej".

- Donald Tusk tutaj zareagował. Zarówno jako Europejczyk, przedstawiciel władz Europy, jak i polski polityk. Ludzie nagle zobaczyli w nim polskiego polityka, który boksuje się na tym krajowym boisku - zaznaczył.

Komentując wyniki sondażu dotyczącego wyborów prezydenckich, Smolar ocenił, że pięcioprocentowa różnica wydaje się spora, ale - jego zdaniem - "w momencie, w którym Tusk powie: jestem i stać tu będę, jestem gotów do walki, to natychmiast radykalnie zmienią się wyniki tych wszystkich sondaży".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Zrozumiano, że Unia nie jest tak słaba"

"Zrozumiano, że Unia nie jest tak słaba"

Już tylko na podpis prezydenta czeka przyjęta ekspresowo przez parlament nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma ona umożliwić powrót do orzekania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy wcześniej uchwalonymi przez Prawo i Sprawiedliwość przepisami zostali zmuszeni do przejścia w stan spoczynku.

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym Senat przyjął w... czytaj dalej » - Ludzie w PiS już od pewnego czasu zaczęli zdawać sobie sprawę, że w konfrontacji z Brukselą poszli zbyt daleko - tak Smolar tłumaczył uchwalenie nowelizacji.

Zwrócił uwagę, że nawet wicepremier Jarosław Gowin, który "uważany jest za umiarkowanego konserwatystę w tym rządzie", kiedyś mówił, że polskie władze nie wycofają się z przepisów przyjętych w grudniu 2017 roku. - Teraz milczy. Nie dziwię mu się, że milczy - dodał Smolar.

- Wydaję mi się, że tam (w PiS - red.) zrozumiano parę rzeczy. Zrozumiano, że Unia nie jest tak słaba, że żadnej decyzji nie jest w stanie podjąć. Istotnym tego sygnałem było również pociągnięcie Węgier - nie tylko Polski - w proces rozprawy z artykułu 7 Traktatu Lizbońskiego. Zawsze (Viktor) Orban i Węgry były lepiej traktowane niż PiS, między innymi dlatego, że oni mieli legitymację konstytucyjną, mają większość konstytucyjną - zaznaczył.

Smolar zauważył, że politycy PiS po przegranej w wielkich miastach zdali sobie sprawę, iż "mogą przegrać wybory europejskie", bo w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy wielkich miast są bardziej zmobilizowani i "tam opozycja ma znacznie silniejszą pozycję". - Zdali sobie sprawę, że jeżeli dalej pójdą na konfrontację bezpośrednio z Unią Europejską i z sędziami, i z nieuchronną reakcją Unii Europejskiej w przededniu wyborów, będzie oznaczało przegraną - zaznaczył gość TVN24.

Zdaniem szefa Fundacji Batorego, przegrana w wyborach do europarlamentu mogłaby zwiastować przegraną PiS w wyborach parlamentarnych.

Oglądaj Wideo: tvn24 Aleksander Smolar o wycofaniu się PiS ze zmian w Sądzie Najwyższym