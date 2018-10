"Jakość kampanii była w wielu momentach nie do zaakceptowania"





»

Byłoby dobrze, żeby stratedzy polityczni unikali takiego języka, takich spotów i takiej nędznej propagandy - mówił w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" były prezydent Aleksander Kwaśniewski, oceniając kampanię samorządową. - Okazało się, że ten rodzaj metod nie przechodzi. W Warszawie na pewno nie - zaznaczył.

"Tam, gdzie mój wynik był najsłabszy, pojadę w pierwszej kolejności" - Byłem szczerze... czytaj dalej » Z sondażu Ipsos wynika, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski wygrał wybory w pierwszej turze. Zdobył 54,1 procent głosów. Jego główny rywal Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, uzyskał 30,9 procent głosów.

"Takich dział się nie strzela"

Aleksander Kwaśniewski pytany w "Kropce nad i", dlaczego warszawiacy powiedzieli "nie" Patrykowi Jakiemu, zauważył, że "Warszawa jest ciągle miastem bardziej liberalnym, centro-lewicowym, niż konserwatywnym bastionem PiS-u". Zaznaczył jednak, że "30 procent głosów w Warszawie to nie jest mało".

W jego ocenie, było za dużo zmian poglądów w kampanii Jakiego. - Końcówka była już fatalna - dodał.

- Jak usłyszałem, że ostatni apel kandydata to jest porównywanie wyborów samorządowych w Warszawie, w spokojnej w sumie Europie w 2018 roku, z Powstaniem Warszawskim, to jest to już nadużycie intelektualne, moralne, historyczne - podkreślił Kwaśniewski.

Dodał, że "takich argumentów się nie używa, z takich dział się nie strzela w stosunku do wyborów, które są powtarzalną częścią demokracji".

- Czy chcemy, żeby Warszawa należała do (kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy, Rafała) Trzaskowskiego, który razem ze swoimi kolegami nabija się z rozstrzeliwania Powstańców Warszawskich? Czy chcecie takiej Warszawy? - pytał Jaki w piątek wieczorem podczas spotkania z mieszkańcami w Parku Praskim.

Mówił, że Warszawa "ma piękną historię" i stoi przed "wyborem wyjątkowym". "Warszawiacy, podejmiemy decyzję, czy Warszawa dalej będzie należała do tych "dziwnych" ludzi, którzy nabijają się z najpiękniejszych historii Warszawy, czy Warszawa będzie taką jaką znamy - piękną, patriotyczną, biało-czerwoną Warszawą, zawsze odważną, pomagającą innym ludziom - mówił Jaki.



Warszawa dla Trzaskowskiego, Schetyna premierem, Tusk prezydentem? "To sympatyczne" - Żeby skutecznie... czytaj dalej » - Warszawa, która należała do najodważniejszych miast w Polsce, warszawiacy, którzy podczas Powstania Warszawskiego mogli podjąć decyzję - "zostajemy w domu, będziemy pilnowali tylko, żeby nam się nic nie stało". Ale nie! Masowo chwycili za broń. A wiecie państwo dlaczego masowo chwycili za broń? Dlatego, że kochali Warszawę, ale też dlatego, że zawsze chcieli stanąć w obronie bliźnich, zawsze chcieli stanąć w obronie drugiego człowieka. My dzisiaj stoimy przed podobnym wyborem, chcemy wyrzucić układ Platformy Obywatelskiej na śmietnik - powiedział Patryk Jaki.

"Okazało się, że ten rodzaj propagandy nie przechodzi"

Były prezydent odniósł się również do spotu PiS opublikowanego w końcówce kampanii, w którym Prawo i Sprawiedliwość ostrzegało przed napływem uchodźców.

- Boleję nad tym. Te kampanie wydają mi się coraz gorsze. To wynika z takiej mody, która jest zresztą na całym świecie, że trzeba uruchamiać bardzo silne emocje - ocenił Kwaśniewski.

- Byłoby dobrze, żeby stratedzy polityczni wszystkich partii wyciągnęli wnioski, żeby unikali takiego języka, takich spotów i takiej nędznej propagandy - dodał.

Kosiniak-Kamysz: nie udało się zakopać PSL Po ogłoszeniu... czytaj dalej » - Okazało się, że ten rodzaj metod, ten rodzaj propagandy nie przechodzi. W Warszawie na pewno nie - zaznaczył były prezydent.

Przyznał, że "jakość tej kampanii była dla niego w wielu momentach nie do zaakceptowania".

Kto wygranym?

Kwaśniewski oceniał, kto jest wygranym wyborów samorządowych. - Wygranym jest Rafał Trzaskowski, bo osiągnął wielki sukces w stolicy państwa w pierwszej rundzie (…). Wygrana jest Hanna Zdanowska w Łodzi. Przy całym ataku przeciwko niej, 70 procent (głosów - red.) to jest wręcz plebiscyt na jej korzyść w wielkim polskim mieście. Myślę, że wygrani są ci prezydenci, czy burmistrzowie, którzy wygrali w pierwszej turze - wyliczał.

Zdaniem byłego prezydenta, każda partia ma powód, żeby wynik wyborczy tłumaczyć sobie jako dobry.

Ponad trzy godziny spotkania kierownictwa PiS W poniedziałek po... czytaj dalej » Jak mówił, PiS potwierdziło, że jest najsilniejszą polską partią, ale odbija się po raz kolejny od granicy trzydziestu kilku procent. - Ma skonsolidowany elektorat, ale nie może pójść wyżej. Dodatkowo ma niewielką zdolność koalicyjną - zauważył.

Zdaniem Kwaśniewskiego Koalicja Obywatelska (PO i Nowoczesna) osiągnęła dobry wynik, ale jest on daleki od tego, co Platforma uzyskała w poprzednich wyborach samorządowych sama lub co miałaby razem z Nowoczesną, sumując wyniki z wyborów parlamentarnych z 2015 roku. - Jeszcze robota jest do zrobienia - dodał.

Zauważył, że PSL uzyskało dużo lepszy wynik niż podawały sondaże. - Na pewno uciekli spod topora mimo paskudnej, perfidnej akcji prowadzonej w ostatnich tygodniach przeciwko PSL-owi przez PiS (…) Ale to też jest mniej niż było w poprzednich wyborach - dodał.

- Nawet SLD ma powód do przedstawienia tego wyniku dobrze, bo jest ponad progiem wyborczym. Natomiast obiektywnie to jest wynik słaby - ocenił były prezydent.

Wyniki late poll

W poniedziałek rano podane zostały tak zwane wyniki late poll, a więc wyniki sondażowe z 1160 komisji zebrane przez Ipsos (tak zwane exit poll) uzupełnione o pierwsze dane cząstkowe podawane przez Państwową Komisję Wyborczą. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. poparcia, a druga Koalicja Obywatelska 26,7 proc. Trzecie było PSL z 13,6 proc. głosów. Dalsze miejsca zajęły Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc., Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., partia Zielonych - 1,1 proc. Frekwencja, według sondażowych wyników late poll, wyniosła 53,4 proc.