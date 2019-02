Widzę dwie wyraźnie odmienne fazy w działalności Jana Olszewskiego, w jego życiu publicznym - mówił w rozmowie z TVN24 Aleksander Hall, opozycjonista z czasów PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wspominając zmarłego w piątek byłego premiera. Tłumaczył, że był on zarówno jedną z najważniejszych postaci polskiej opozycji demokratycznej, a w wolnej Polsce "przeszedł jakąś dużą ewolucję i stał się człowiekiem prawicy". - To chyba jeden z najpiękniejszych życiorysów, jakie są w Polsce - ocenił były opozycjonista Artur Balazs.

Były premier Jan Olszewski zmarł w piątek w wieku 88 lat. Polityka wspominał w rozmowie z TVN24 Aleksander Hall.

- Widzę dwie takie wyraźnie odmienne fazy w jego działalności, w jego życiu publicznym. To jest jedna z najważniejszych postaci polskiej opozycji demokratycznej. To był nie tylko doskonały obrońca w procesach politycznych, ale także był doradcą Solidarności - przypominał współzałożyciel Ruchu Młodej Polski.

Hall podkreślił, że Jan Olszewski był razem z Wiesławem Chrzanowskim współautorem statutu Solidarności. Przypomniał również, że Olszewski był jednym z inicjatorów "Listu 59", czyli listu otwartego polskich intelektualistów, w którym wyrażono sprzeciw wobec zmian w konstytucji PRL w 1975 roku.

- To był początek - można powiedzieć - wiosny opozycji. Później dopiero był KOR i Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela - dodał Hall. Przypomniał także, że zmarły w piątek polityk był jednym z twórców Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.

- W tym czasie Jan Olszewski był odbierany, i wcale się tego nie wypierał, jako pewien kontynuator myśli autentycznej polskiej lewicy. Pochodził z domu o tradycjach PPS-owskich. Jego bliskim krewnym był Stefan Okrzeja, członek organizacji bojowej PPS-u - mówił Hall.

"Bilans całego życia jest wspaniały"

- W wolnej Polsce przeszedł jakąś dużą ewolucję i stał się człowiekiem prawicy. Muszę powiedzieć, że ta ewolucja zaskoczyła mnie. Ten jego bilans działalności w wolnej Polsce, III Rzeczypospolitej, oceniam dosyć krytycznie. Ta noc 4 czerwca 1992 roku i odwołanie tego rządu (Olszewskiego - red.), to jest moment, który właściwie nie ma pozytywnych bohaterów - ocenił minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Stwierdził jednak, że "bilans całego życia" Jana Olszewskiego "jest wspaniały". - Wielkie zasługi w walce z systemem komunistycznym, raczej negatywny bilans jako polityka już w wolnej Polski. Ale na pewno odszedł ktoś bardzo ważny i bardzo zasłużony dla Polski - podkreślił Aleksander Hall.

"Tak piękne życiorysy dzisiaj się nie zdarzają"

- O Janie Olszewskim dzisiaj trzeba powiedzieć tak, że to chyba jeden z najpiękniejszych życiorysów, jakie są w Polsce - powiedział w rozmowie z TVN24 Artur Balazs, opozycjonista w czasach PRL i m.in. minister w rządzie Jana Olszewskiego.

Balazs przypomniał, że Olszewski w swoim życiorysie miał udział w Powstaniu Warszawskim, przynależność do Szarych Szeregów, obronę działaczy opozycji w procesach politycznych w czasach PRL - w tym przywódców ruchów opozycyjnych, a w końcu też został premierem wolnego, polskiego rządu. - Tak piękne życiorysy dzisiaj się nie zdarzają - podkreślił.

- Byłem ministrem do spraw kontaktów politycznych, to był rząd od początku mniejszościowy, i moim zadaniem było doprowadzić do rozszerzenia tej koalicji. Doprowadziłem do rozmów pomiędzy Janem Olszewskim, Tadeuszem Mazowieckim i Donaldem Tuskiem. Wydawało się, że jest szansa, żeby ten rząd był rządem większościowym, ale jednak się do końca dopiąć nie udało - przypomniał Balazs.

Balazs stwierdził, że pamięta Olszewskiego jako jednego z najwybitniejszego obrońców politycznych i bardzo odważnego człowieka. Z czasów III RP były minister wspomina Olszewskiego jako "polityka, który potrafił iść pod prąd".

"Olszewski jest symbolem polskiej inteligencji, która stawała w obronie represjonowanych"

- Mecenasa Olszewskiego zapamiętam jako fantastycznego obrońcą opozycjonistów - powiedział w piątek Władysław Frasyniuk.

Podkreślił, że Jan Olszewski "należał do tych bohaterów tamtych czasów, (...), którzy nie bali się systemu totalitarnego, którzy mieli nieprawdopodobną odwagę, żeby stanąć w obronie wolności i przekonań swoich klientów".

Zdaniem Frasyniuka, dla wielu ludzi z jego pokolenia "Jan Olszewski jest symbolem polskiej inteligencji, która stawała w obronie represjonowanych, a zwłaszcza w obronie polskich robotników".

- Tamten okres był zdecydowanie ważniejszy w moim życiu i życiu Jana Olszewskiego i mimo późniejszych różnic politycznych Olszewski pozostanie w mojej głowie i sercu jednym z tych, którzy mieli odwagę, o którą wtedy było trudno - podkreślił.

"Pamiętam w zasadzie większość moich rozmów z panem premierem"

- Wspominam go z szacunkiem i czułością - wyznał w rozmowie z TVN24 Andrzej Olechowski, minister finansów w rządzie Olszewskiego. - Byłem jego ministrem finansów krótko, bo raptem trzy miesiące, ale ten rząd nie był długi. Współpracę wspominam z nim jak najlepiej - dodał.

Olechowski zwrócił uwagę na fakt, że w czasie funkcjonowania rządu Jana Olszewskiego rozpoczął się wzrost gospodarczy w Polsce. - Wspominam pana premiera jako człowieka, który kierował się w sprawach gospodarczych, bo o tych mogę mówić, rygorystycznie interesem Polski - ocenił.

Były minister finansów wyznał, że Olszewski "robił na nim ogromne wrażenie". - Pamiętam w zasadzie większość moich rozmów z panem premierem - powiedział. - Podkreślam taką powagę w traktowaniu urzędu i również lojalność, jaką obdarzał współpracowników - wskazał.