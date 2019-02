#AkcjaEwakuacja w mediach spolecznościowych. Ponad 7 tysięcy wpisów





Po przekazaniu informacji o starcie czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, hasztag #AkcjaEwakuacja znalazł się wśród najpopularniejszych w mediach społecznościowych w Polsce. Na Faecbooku i Twitterze hasztag został wykorzystany ponad 7 tysięcy razy.

"Wielka ewakuacja. Będą wyrywać sobie te bilety do Brukseli" Kandydaci partii... czytaj dalej » "3... 2... 1... START! #AkcjaEwakuacja w PiS rozpoczęta" napisał we wtorek rano poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Był to komentarz do wtorkowych wydarzeń, kiedy to Beata Mazurek przedstawiła listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Znaleźli się na niej czołowi politycy rządzącej partii, między innymi: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska czy minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Hashtag #AkcjaEwakuacja podchwycili internauci. W środowy poranek był wśród najpopularniejszych na polskim Twitterze. Między godziną 12 a 15 częstotliwość publikowania postów z #AkcjaEwakuacja była tak duża, że hashtag znalazł się na pierwszym miejscu polskich trendów.

Źródło: trends24.in Najpopularniejsze w środę hashtagi na polskim Twitterze

W polskich mediach społecznościowych hashtag #AkcjaEwakuacja doczekał się ponad siedmiu tysięcy wzmianek.

Źródło: Unamo Hashtag #AkcjaEwakuacja w polskich mediach społecznościowych

#AkcjaEwakuajca: opozycja krytykuje, PiS odpowiada

Używając hasztagu #AkcjaEwakuacja listę skomentował na Twitterze między innymi przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. "Czy będzie miał kto grać w orkiestrze na tym Titanicu? Bo szalupy ratunkowe już pełne" - stwierdził polityk.



PiS już wie, że przegra. #TasmyKaczynskiego i #aferyPiS nie da się obronić. Ministrowie słabego premiera Morawieckiego uciekają do Brukseli.#AkcjaEwakuacja PiS rozpoczęta.

Polacy wybiorą #KoalicjaEuropejska — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 20 lutego 2019



Wpisujcie swoje pomysły Dlaczego, Waszym zdaniem, ekipa z obrazka bierze udział w#AkcjaEwakuacjapic.twitter.com/SGCljUdxDv — Platforma Pomorze (@platforma_pom) 20 lutego 2019





Na krytykę polityków opozycji odpowiedziała rzecznik prasowy PiS Beata Mazurek. "Slaby premier #Tusk uciekł do Brukseli zabierając skompromitowaną min.Bieńkowską i Grasia. #AkcjaEwakuacja to autorski projekt PO zrealizowany przez ich premiera w 2014 Polacy wybiorą #PiS" - napisała na Twitterze.



PO wiedziała w 2014, że przegra wybory do sejmu. #AferyPO nie dały się obronić. Slaby premier #Tusk uciekl do Brukseli zabierajac skompromitowaną min.Bieńkowską i Grasia.#AkcjaEwakuacja to autorski projekt PO zrealizowany przez ich premiera w 2014

Polacy wybiorą #PiS — Beata Mazurek (@beatamk) 20 lutego 2019





Pod hasztagiem wypowiadają nie tylko politycy:

"Teraz albo nigdy. Srebrna może już nie być przystanią na chude lata" - napisał jeden z internautów. "Nie wiem czemu wszyscy są zszokowani. Przecież PIS wysyła do PE swoich najlepszych polityków. A kogo innego mieliby wysłać?" - pyta inny użytkownik Twittera.





Teraz albo nigdy. Srebrna może już nie być przystanią na chude lata. — Kazimierz Markowski (@KazimierzMarko1) 20 lutego 2019



skład pierwszej szalupy już znamy #titanic#DamyNogę#AkcjaEwakuacjahttps://t.co/oeGiATQMZB — Dawid Winiarski (@dawidjwiniarski) 19 lutego 2019



Nie wiem czemu wszyscy sa zszokowani. Przeciez PIS wysyla do PE swoich najlepszych politykow. A kogo innego mieliby wyslac? :) #AkcjaEwakuacja — Mirosław Szczerba (@mirek_szczerba) 19 lutego 2019