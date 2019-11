Trwa akcja "Znicz". Policja publikuje dane z trzech dni

Od czwartku rano do północy w sobotę doszło w całej Polsce do 200 wypadków. Zginęło w nich 16 osób, a 259 zostało rannych – wynika z danych Komendy Głównej Policji. W tym czasie zatrzymano 796 nietrzeźwych kierowców. Akcja "Znicz" trwa do niedzielnego wieczoru.

Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazał, że tegoroczna akcja "Znicz" rozpoczęła się w czwartek rano, 31 października. Według policyjnych danych do północy w sobotę doszło w całym kraju do 200 wypadków. Zginęło w nich 16 osób, a 259 zostało rannych. Od czwartku policjanci zatrzymali 796 nietrzeźwych kierowców.

W akcji "Znicz", która potrwa do niedzielnego wieczoru, wzięło w sobotę udział 4,5 tys. policjantów drogówki, wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności i Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze działają przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

- W tym roku jest bezpieczniej niż w zeszłym, ponieważ podczas tegorocznej akcji "Znicz" mamy 88 procent mniej wypadków, o 17 ofiar śmiertelnych mniej i 83 rannych mniej niż przed rokiem – powiedział podinspektor Radosław Kobryś.

"Zajrzymy także głęboko w oczy kierowcom"

Podinspektor Radosław Kobryś wskazywał, że priorytetem tegorocznej akcji "Znicz" jest regulacja ruchu, aby pojazdy płynniej się przemieszczały. - Drugim naszym zadaniem będzie reagowanie w szczególności na tych, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego, czyli na te najbardziej agresywne wykroczenia – powiedział. - Bardzo cieszy poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza o wiele mniejszy odsetek jadących pod wpływem alkoholu, ponieważ tutaj obawialiśmy się niechlubnego rekordu. Jednak widać, że apele odniosły skutek, rok temu zatrzymaliśmy 1040 pijanych kierowców – powiedział podinsp. Kobryś.

Policjanci będą się też przyglądali, jak są przewożeni pasażerowie, sprawdzali stan techniczny i wyposażenie pojazdów. - Zajrzymy także głęboko w oczy kierowcom, czy przypadkiem nie mamy podejrzenia, że ktoś jedzie na tak zwanym podwójnym gazie – zapowiedział Kobryś. - Obawialiśmy się rekordu w tym roku, jeśli chodzi o jazdę pod wpływem. Jednak jak na razie jest lepiej niż się spodziewaliśmy – dodał policjant.

"Nie zabijaj – jedź bezpiecznie!"

Policjanci apelują, żeby przed wyjazdem zadbać o stan techniczny samochodu – sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, działanie świateł i wycieraczek, ale również zabezpieczyć przed złodziejami pozostawione w tym czasie domy i mieszkania i pamiętać o bezpieczeństwie w pobliżu cmentarzy.

Jednocześnie z akcją "Znicz" trwa trzecia edycja wspólnej akcji informacyjno-edukacyjnej policji, Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku hasło brzmi: "Nie zabijaj – jedź bezpiecznie!". Jak wskazuje policja, jest to apel do kierowców o przestrzeganie przepisów i przyjęcie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wszystkie te działania wesprze spot przypominający o noszeniu elementów odblaskowych, emitowany na ekranach w całym kraju. "Apelujemy o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze, życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego" – podkreśliła Komenda Główna Policji.

"Pośpiech to największy zły doradca"

Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie w rozmowie z TVN24 zwracał uwagę, że w powodowaniu wypadków drogowych ogromną rolę odgrywa nadmierny pośpiech. Ocenił, że to jest "największy zły doradca". - Zaplanujmy ten powrót w czasie, wyjedźmy wcześniej. Dajmy sobie szansę na to, żebyśmy dojechali bezpiecznie. Jeśli to długa trasa, to korzystajmy z częstych postojów, na stacji paliw, wypijmy kawę, a na pewno dojedziemy bezpiecznie - apelował