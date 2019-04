"Wielkanoc" na polskich drogach. Nieoznakowane radiowozy i śmigłowiec w akcji

23 zabitych na drogach podczas Świąt Wielkanocnych

03.04 | Od Wielkiego Piątku do poniedziałkowej nocy na polskich drogach zginęły 23 osoby, a 303 zostały ranne. Funkcjonariusze zatrzymali też 1151 nietrzeźwych kierowców. W sumie doszło do 238 wypadków drogowych. To jedna piąta mniej, niż przed rokiem.

