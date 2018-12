"Wierzymy ofiarom, oskarżamy pedofilów". Protesty przed kościołami

Video: tvn24

Ks. Jankowski oskarżany o pedofilię

07.12 | Po publikacji "Gazety Wyborczej" w Gdańsku wrze. Ofiary przestały milczeć i opowiedziały do czego zmuszał ich ks. Henryk Jankowski. Wspomnienie do dziś są dla nich tragiczne, wiele nie nadaje się do cytowania, dlatego mnożą się pytania: jak to możliwe, że przez tyle lat Kościół o tym nie wiedział? Nie wiedzieli o tym ludzie, którzy na co dzień byli blisko prałata.

