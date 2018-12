Zostało ci jedzenie, możesz im pomóc. "Wiem, co to znaczy chodzić głodna"

Video: tvn24

"Stwierdziłam, że warto pomagać takim ludziom"

27.12 | W 50 polskich miastach możemy podzielić się żywnością z najbardziej potrzebującymi w ramach akcji "Podziel się posiłkiem z bezdomnymi". Pakunki można dostarczać do piątku samodzielnie lub poprosić o pomoc wolontariuszy. - Byłam kiedyś w takiej sytuacji, wiem co to znaczy chodzić godna i się prosić o jedzenie, dlatego stwierdziłam, że warto pomagać takim ludziom - mówiła jedna z darczyńców, pani Beata.

»