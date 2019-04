Akcja #mojaflaga. "Każdy może być ambasadorem"

2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Biuro Programu "Niepodległa" chce pokazać, jak Polacy angażują się w święto. Aby włączyć się do akcji, trzeba zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa.

– Polacy już w listopadzie ubiegłego roku pokazali, że chcą się angażować w świętowanie ważnych rocznic. Zaangażowanie ludzi we wspólne śpiewanie w ramach "Niepodległa do hymnu" zmotywowało nas do przygotowania równie włączającej akcji na Dzień Flagi. Pozwoli ona każdemu z nas na pokazanie dumy oraz szacunku do polskich barw narodowych – opowiada Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa".

– Dzień Flagi jest dobrym momentem do przypomnienia, że zaledwie od 15 lat mamy możliwość wywieszania biało-czerwonej przy okazji każdej ważnej dla nas uroczystości czy rocznicy, a nie tylko podczas oficjalnych świąt. To właśnie w tym roku mija 15. rocznica formalnego uchwalenia Dnia Flagi. Dzisiaj każdy może być ambasadorem naszej akcji. Wystarczy wywiesić flagę i podzielić się zdjęciem z bliskimi – dodaje.

#mojaflaga

Aby włączyć się do akcji, wystarczy zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa. - Chcemy, żeby każdy, kto wywiesza flagę, zrobił sobie zdjęcie i na swoim profilu na Youtubie, Facebooku, Instagramie, Twitterze je umieścił wraz z hasztagiem mojaflaga, jeżeli oznaczy to jeszcze hasztagiem niepodległa to będzie to dla nas wielka przyjemność, bo będziemy mogli pokazywać, że Polacy rzeczywiście się angażują - podkreśla rzecznik prasowy Biura Programu "Niepodległa" Kamil Wnuk.

100 kabrioletów na Dzień Flagi w Poznaniu. "Symbol wolności" Setka... czytaj dalej » Akcję #mojaflaga promuje 30-sekundowy spot filmowy. We współpracy z PKP zaproszenie do akcji zostanie pokazane w pociągach i na dworcach. Zobaczyć je będzie można także na polskich lotniskach i w warszawskim metrze. Największa biało-czerwona flaga zostanie wyświetlona na budynku Warsaw Spire w stolicy.

W Polskę ruszą także zastępy harcerzy, którzy będą rozdawać naklejki zapraszające do akcji i włączenia się we wspólne świętowanie.

Zasady wywieszania flagi

Kowalski przypomina zasady dotyczące użytkowania flagi. - Nie zawsze to wiemy, a teraz myślę, że warto to przypomnieć, że zgodnie z prawem flagę możemy wywieszać zawsze, a jeszcze 15 lat temu tak nie było, bo 2 maja trzeba było zdejmować flagę, żeby nie wisiała 3 maja - wyjaśnia.



Jak mówi, są pewne reguły dotyczącego tego, w jaki sposób flaga powinna i może być wywieszana.

- Po pierwsze, nie możemy na swoich domach stawiać masztów, a na tych masztach wieszać flagi, bo jest to zarezerwowane dla instytucji publicznych, ale taki maszt możemy postawić przed naszym domem na przykład w ogrodzie - dodaje.



Przypomina, że flaga nie może także dotykać ziemi czy wpadać do kałuży, nie możemy jej również brudzić. Po fladze nie można także pisać.

Ustanowienie Dnia Flagi

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.



2 maja obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jest to święto ustanowione w 2002 r. przez Senat w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości.