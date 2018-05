Ponad tysiąc policjantów w akcji, blisko 40 zatrzymanych. CBŚP rozbiło grupy przestępcze

Ponad tysiąc policjantów uczestniczyło w poniedziałek w dwóch akcjach na Śląsku i w Małopolsce. Łącznie zatrzymano 39 osób, z czego 38 podejrzanych jest o udział w zorganizowanych grupach przestępczych powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców.

Od wczesnych godzin porannych w województwach śląskim i małopolskim przeprowadzono dwie operacje CBŚP przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej.

80 zarzutów, w tym śmiertelne pobicie

Jak poinformowało CBŚP, podczas działań na terenie województwa śląskiego przeszukano 30 obiektów, zabezpieczając przy tym 150 działek kokainy, niebezpieczne narzędzia takie jak: maczety, gazy bojowe oraz dwie sztuki broni. Zatrzymano 28 osób podejrzanych o udział w śląskim gangu, który działał w latach 2014-2017 na terenie niemal całego kraju. Wśród zatrzymanych jest Łukasz L. ps. Lucky, podejrzany o kierowanie gangiem.

Zatrzymani usłyszeli około 80 zarzutów, które obejmują m.in. pobicie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 24 października 2017 roku w Rudzie Śląskiej oraz brutalne pobicie, do którego doszło 30 września 2017 roku w Katowicach. Pokrzywdzony doznał licznych obrażeń ciała.



Grupie zatrzymanych zarzucono również rozbój, w wyniku, którego skradziono pieniądze i przedmioty warte w sumie 200 tysięcy złotych. Ponadto jeden z zatrzymanych podejrzany jest o zacieranie śladów przestępstwa. Gang miał zajmować się m.in. handlem narkotykami. Chodzi o co najmniej 20 kg marihuany oraz pięć litrów substancji psychotropowych służących do produkcji amfetaminy.

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami

Kolejne działania miały miejsce na terenie województwa małopolskiego, gdzie przeszukano łącznie 13 miejsc, w tym także pomieszczenia klubu Wisły Kraków. Zabezpieczono m.in.: maczety, pałki oraz gazy obezwładniające.



Z ustaleń policjantów z CBŚP z Krakowa wynika, że członkowie grupy mogli działać od 2006 do 2016 roku. W tym czasie prawdopodobnie wytwarzali amfetaminę, a następnie wprowadzali ją, a także kokainę, mefedron czy marihuanę na teren niemal całego kraju.



W efekcie przeprowadzonych działań na terenie Małopolski zatrzymano dziesięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jedną poszukiwaną do innej sprawy.



Zatrzymani, od prokuratorów usłyszeli łącznie 31 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, tj.: marihuany, kokainy, amfetaminy, mefedronu.

Ponad tysiąc policjantów w akcji

Akcja była efektem wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy CBŚP, prowadzonej pod nadzorem śląskiego i małopolskiego wydziałów zamiejscowych Prokuratury Krajowej.



W poniedziałkowych działaniach wzięło udział ponad tysiąc funkcjonariuszy CBŚP, Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Krakowie, a także antyterrorystów z komend wojewódzkich z całego kraju. W akcji wzięli udział także funkcjonariusze Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rozbite grupy pseudokibiców

W grudniu ubiegłego roku Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowały o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej złożonej z mężczyzn deklarujących się jako kibice Ruchu Chorzów. Wśród postawionych zatrzymanym zarzutów były m.in. rozboje, pobicia, oszustwa, przemyt, handel narkotykami oraz uprowadzenie dla okupu.



W listopadzie 2017 r. CBŚP poinformowało o rozbiciu narkotykowego gangu z Zabrza, który tworzyli pseudokibice tamtejszego Górnika. Szef grupy, Łukasz Cz., usłyszał 18 zarzutów, dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, handlu narkotykami, wymuszeń rozbójniczych i pobić.