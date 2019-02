Brak Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej "na pewno nam się jeszcze odbije czkawką"

Video: tvn24

Świadectwo byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau

25.01 | Około siedmiu tysięcy osób - tylu więźniów doczekało wyzwolenia z obozu. 27 stycznia miną 74 lata od tej chwili. Wcześniej zginęło tam co najmniej milion sto tysięcy osób. Milion Żydów, 75 tysięcy Polaków. "Obóz" to reportaż, który jest efektem ośmiu rozmów z ostatnimi żyjącymi byłymi więźniami Auschwitz-Birkenau. Opisują tragiczną historię, której byli uczestnikami i świadkami. Opisują głód, strach i wszechobecną śmierć. Mówią o tym czym był hitleryzm, nazizm i do czego prowadzi nienawiść. Ich historii wysłuchała Magda Łucyan.

»