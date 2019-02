Holland o zbiórce na ECS: ludzie nagle zobaczyli, że ich głos się liczy





Ludzie nagle poczuli, że zachowanie ministerstwa kultury jest nie w porządku. Uznali, że pokażą mu, iż ich głos i pieniądze się liczą - mówiła w "Faktach po Faktach" reżyserka Agnieszka Holland. Odniosła się do prowadzonej w ostatnich dniach zbiórki na wsparcie Europejskiego Centrum Solidarności.

"Solidarność" zawiesza udział w ECS. "Uczestniczy w politycznym sporze" Spór, toczący się... czytaj dalej » Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło warunki, jakie muszą zostać spełnione, by resort utrzymał finansowanie Europejskiego Centrum Kultury na dotychczasowym poziomie, czyli 7 mln złotych. W przeciwnym razie dotacja wynosiłaby 4 mln zł.

Ministerstwo chciało - jako współorganizator o znaczącym zaangażowaniu - mieć prawo do wskazywania wicedyrektora instytucji (dyrektora wskazują władze Gdańska). Zażądało również utworzenia w ramach ECS działu im. Anny Walentynowicz, który zatrudniłby około 10 osób (przy obecnym zatrudnieniu w ECS na poziomie ponad 60 osób).

"To można nazwać cenzurą ekonomiczną"

Agnieszka Holland oceniła w "Faktach po Faktach", że zarządzanie pieniędzmi przez ministra kultury Piotra Glińskiego jest "haniebne".

- Moim zdaniem, to jest powrót do takiego komunistycznego, ręcznego sterowania - dodała. - Stosuje coś takiego, co można nazwać cenzurą ekonomiczną. Jeżeli mu się ktoś lub coś nie podoba, to temu podmiotowi nie daje, a stara się zniszczyć dobrze funkcjonujące instytucje kultury w taki sposób, żeby wsadzić tam swoich ludzi. Potem się okazuje, że ci ludzie (...) zawsze prawie są dość nieudolni, a w każdym razie zarządzają znacznie gorzej niż to było zarządzane przedtem - oceniła reżyserka.

- Tu jest ewidentnie polityczna rzecz. Oni chcą napisać historię na nowo - dodała.

"Pokażemy, że nasz głos się liczy"

Jest już blisko sześć milionów złotych dla Europejskiego Centrum Solidarności. "Dziękujemy" Dzięki zbiórce... czytaj dalej » Holland odniosła się do wsparcia na rzecz ECS. Dzięki zbiórce utworzonej przez Patrycję Krzymińską, która wcześniej zorganizowała rekordową zbiórkę do "ostatniej puszki Pawła Adamowicza", w ciągu doby udało się zebrać trzy miliony złotych.

W poniedziałek Europejskie Centrum Solidarności poinformowało, że na subkonto wpłynęło dodatkowo ponad 2 809 785 złotych. Oznacza to, że łącznie udało się zebrać ponad 5 818 152 złotych, czyli prawie trzy miliony więcej niż zakładano.

Agnieszka Holland podkreśliła, że ludzie nagle poczuli, że to, co się dzieje jest nie w porządku i uznali, że "pokażemy temu ministrowi, że on nie jest właścicielem kraju, że my jesteśmy obywatelami i nasz głos i nasze kliknięcie, i nasze pieniądze się liczą".

Zauważyła, że w Polsce blisko 50 procent społeczeństwa nie głosuje w wyborach, bo ludzie uważają, że ich głos się nie liczy. - A nagle widzą, że liczy się, że pojedynczy głos sumuje się w coś takiego, co jest bardzo wymierne, co ma znaczenie - oceniła reżyser.