Agenci CBA w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują w środę pomieszczenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zabezpieczają materiały dowodowe - poinformował Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura. Po powrocie do kraju w siedzibie firmy pojawił się były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. Miał tam przebywać kilka godzin.

Agenci CBA pojawili się w biurach KNF w środę wczesnym popołudniem. To tej służbie prokuratura powierzyła prowadzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA podjęli działania w siedzibie KNF w Warszawie - potwierdził Piotr Kaczorek z CBA.

- Zabezpieczamy dokumenty i pliki - protokoły i nagrania - posiedzeń KNF dotyczące postępowania naprawczego w Getin Banku, aktualizacji tego programu naprawczego, ochrony kapitału Getin Banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Banku, w szczególności nabycia udziałów w GetBack SA oraz sprzedaży obligacji GetBack - poinformował Kaczorek.

Taką informację przekazał na Twitterze również Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych.



Funkcjonariusze CBA przeszukują pomieszczenia KNF — Maciej Wąsik (@WasikMaciej) November 14, 2018

Były szef KNF w siedzibie

W siedzibie KNF pojawił się w środę Marek Chrzanowski. Jak dowiedziała się TVN24 w samej instytucji, miał on przyjść w sprawach kadrowych, po to, by przedstawić dokumenty świadczące o tym, że dymisja byłego już szefa KNF została przyjęta przez premiera.

Z informacji TVN24 wynika, że Chrzanowski miał spędzić w siedzibie kilka godzin. Po godzinie 13. już go w niej nie było - przekazał TVN24 rzecznik KNF Jacek Barczewski.

O tym, że Chrzanowski od kilku godzin był w siedzibie KNF i może mieć dostęp do wszystkich dokumentów poinformowało jako pierwsze w środowy poranek radio RMF.

"Bardzo intensywna, codzienna współpraca pomiędzy CBA i prokuraturą"

Wcześniej prokurator generalny Zbigniew Ziobro został zapytany na konferencji prasowej, czy śląski wydział Prokuratory Krajowej wydał polecenie warszawskiej delegaturze CBA dotyczące przeszukań w biurach KNF i mieszkaniu byłego już szefa KNF i czy materiały w tych miejscach zostały zabezpieczone.

- Wczoraj były rozmowy odnoście taktycznych i technicznych aspektów prowadzenia śledztwa, oczywiście w ramach rygorów prawa, które określa Kodeks postępowania karnego - powiedział Ziobro.

Zapewnił, że w tej sprawie "jest bardzo intensywna, codzienna współpraca pomiędzy CBA i prokuraturą".

- Osobiście poprosiłem prokuratora krajowego wczoraj, by powierzyć prowadzenie tej sprawy właśnie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Tam też są ludzie doświadczeni w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Więc wszystkie możliwości dowodowe, które są w zakresie działania prokuratury, a które są też możliwe w zachowaniu rygorów obowiązującego w Polsce prawa będą skutecznie prowadzone - tłumaczył Ziobro.

Ziobro: o wpłynięciu zawiadomienia dowiedziałem się we wtorek Postępowanie w... czytaj dalej » - Nie jest moją rolą w tym momencie ujawniać zaplecze i kuchnię prowadzonego postępowania, bo to byłoby już wyjście poza interes prowadzonego śledztwa - zaznaczył.

Dopytywany, czy materiały zostały zabezpieczone, odpowiedział: wszystkie te tematy były przedmiotem rozmów w dniu wczorajszym, natomiast co do szczegółów, jakie są działania podejmowane technicznie zgodnie z regułami postępowania, to w tej sprawie będziemy państwa informować wtedy, kiedy uznamy, że materiał dowodowy pozyskany, bądź też czynności przeprowadzone i ujawnienie planów działań, nie będzie kolidować z przebiegiem postępowania.

Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego już szefa KNF zostało wszczęte we wtorek.

"To nie szef KNF-u powinien być w gabinecie pierwszy"

"To nie szef KNF-u, którego tak de facto śledztwo dotyczy, powinien być w tym gabinecie pierwszy, tylko służby powinny zabezpieczyć ten gabinet, dokonać zatrzymania określonych dokumentów. Trzeba zakładać, że pewne rzeczy mogą zostać utracone" - mówił były prokurator Janusz Kaczmarek cytowany przez RMF FM.

"To, jak działają służby, zakrawa na skandal" - mieli powiedzieć RMF FM nieoficjalnie doświadczeni śledczy.

Jak zapewnia RMF FM Komisja Nadzoru Finansowego, Marek Chrzanowski utracił dostęp do wewnętrznego systemu komputerowego oraz materiałów wrażliwych.

Korupcja w KNF?

W wydaniu "Gazety Wyborczej" z 13 listopada ukazał się artykuł pod tytułem "40 milionów i nie będzie kłopotów". Jego tematem jest rozmowa, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu. Ten ostatni twierdzi, że w zamian za przychylność szef KNF oczekiwał zatrudnienia wskazanego prawnika z wynagrodzeniem w wysokości około 40 milionów złotych.



Marek Chrzanowski po południu jeszcze tego samego dnia podał się do dymisji. Została ona przyjęta.