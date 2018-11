"Apelujemy do Marka Chrzanowskiego o natychmiastową rezygnację z funkcji"

Jeżeli oskarżenia się potwierdzą, nie ma przyszłości dla Marka Chrzanowskiego w instytucjach państwa - stwierdził we wtorek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, komentując doniesienia "Gazety Wyborczej". Jej dziennikarze donoszą, że szef Komisji Nadzoru Finansowego miał złożyć propozycję korupcyjną bankierowi Leszkowi Czarneckiemu. Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zaapelowała do szefa KNF o rezygnację z funkcji.

We wtorkowym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "40 milionów i nie będzie kłopotów". Dziennikarze publikują w nim nagranie rozmowy, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu - przychylność za 40 milionów złotych.

Jak poinformowała Joanna Kopcińska, "premier wezwał szefa Komisji Nadzoru Finansowego do złożenia natychmiastowych wyjaśnień" i "zwrócił się do służb i prokuratury o podjęcie szybkich, zdecydowanych działań w celu sprawdzenia i wyjaśnienia informacji, które pojawiły się w mediach".

Nowoczesna apeluje o rezygnację

Premier wzywa szefa KNF do powrotu z zagranicy. Spotkają się w środę Premier wezwał do... czytaj dalej » Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zaapelowała na konferencji w Sejmie "do wszystkich służb i instytucji państwa o energiczne działanie w sprawie wyjaśnienia tej sytuacji".

- Jednocześnie apelujemy do pana Marka Chrzanowskiego o natychmiastową rezygnację z funkcji szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Apelujemy też do pana Zdzisława Sokala o natychmiastową rezygnację z funkcji członka Komisji Nadzoru Finansowego - wyliczała liderka partii.

Lubnauer oceniła ponadto, że warto zastanowić się także, czy w tej sprawie nie powinna zostać powołana komisja śledcza.

Oceniła przy tym, że "wyłania się obraz państwa korupcyjno-opresyjnego".

- Dotychczas tylko bolszewicy i ich następcy próbowali na siłę nacjonalizować majątek prywatny. Widzimy, że od dzisiaj "Zdzisław ma swój plan" będzie hasłem, którego może obawiać się każdy prywatny przedsiębiorca w Polsce - powiedziała Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do treści nagrania opisanego przez "GW".

"Odpowiednie służby muszą wyjaśnić sprawę"

Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że "odpowiednie służby muszą wyjaśnić sprawę". - Służby zostały uruchomione, działa prokuratura. Za kilka dni będzie cokolwiek rzeczywiście wiadomo - wskazał.

- Jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, to nie widzę żadnej przyszłości (Chrzanowskiego - red.) w jakichkolwiek organach państwowych - podkreślił Horała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Odpowiednie służby muszą wyjaśnić sprawę"

"To spotkanie na samym początku ma charakter korupcjogenny"

Do sprawy odniósł się także poseł Ryszard Petru (koło poselskie Liberalno-Społeczni). Zwrócił uwagę na pytanie szefa KNF - jak zaznaczał "instytucji, która ma dbać o bezpieczeństwo pieniędzy Polaków" - do Czarneckiego o to, czy ten ma przy sobie telefon. - To nie są normalne pytania urzędnika państwowego - ocenił Petru.

- To spotkanie na samym początku ma charakter korupcjogenny - dodał. Podkreślał też, że "zwykle na takich spotkaniach są prawnicy, osoby postronne, dodatkowe, które po prostu robią notatki".

- Mam poważne obawy, że to jest wierzchołek góry lodowej - dodał polityk. Wskazał też, że Chrzanowski "wcześniej zamontował z jakichś powodów systemy wygłuszające" w swoim gabinecie i jego zdaniem wygląda na to, że szef KNF "doskonale wiedział, jak ten system działa i wiedział, po co to robi".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Mam poważne obawy, że to jest wierzchołek góry lodowej"