Były szef PLL LOT: Tusk był wściekły, mówił, że on tę firmę zamknie





Foto: Niall Carson/PA Wire/PA Images/EAST NEWS Afera taśmowa. Wątek pożyczki dla PLL LOT

Donald Tusk był wściekły, że nie wiedział o 400 mln zł. Powiedział, że jak się LOT nie zrestrukturyzuje, to on firmę zamknie - mówi tvn24.pl Sebastian Mikosz, były prezes PLL LOT, odnosząc się do wątku wsparcia spółki na nagraniu z afery taśmowej.

Wątek pożyczki udzielonej PLL LOT z budżetu państwa porusza na ujawnionym przez Onet nagraniu szef PGE Krzysztof Kilian. W spotkaniu, do którego doszło wiosną 2013 roku w restauracji "Sowa i Przyjaciele", oprócz Kiliana brali udział Mateusz Morawiecki (ówczesny szef banku BZ WBK), Zbigniew Jagiełło (szef PKO BP) i Bogusława Banaszak (wtedy wiceprezes PGE).

Ze słów Kiliana wynika, że w styczniu 2013 roku premier Donald Tusk nie wiedział, że minister skarbu Mikołaj Budzanowski wsparł LOT miesiąc wcześniej kwotą 400 mln zł.

"To, co dzisiaj jest bagatelizowane przez ludzi PiS, może się okazać dużo poważniejsze niż sądzimy" Politycy... czytaj dalej » Kilian: - Jest pytanie na Radzie Ministrów czy udzielono pomocy publicznej spółce PLL LOT. Minister skarbu odpowiada: "Nie, nie udzielono". Kończy się Rada Ministrów. Jest kryzys. Piróg tam wyrzucony i itd. Co zrobić z tym LOT-em? Siedzą, gadają, nagle przychodzi ktoś tam do tego Donalda mówi: "Właśnie parę dni temu minister skarbu podpisał i przelał gotówką 400 mln tam do jakiejś spółki z Agencji Rozwoju Przemysłu, czy tam skądś do LOT-u". Czterysta baniek.

Według prezesa PGE szef rządu "o mało nie dostał zawału serca". - To, co mówił o Budzanowskim, nie do powtórzenia. Szczęśliwie było to bardzo późno w nocy, więc nie mogli go zawołać, bo by go chyba zabił – opowiada na nagraniu Kilian.

Mikosz: Tusk wpadł w szał

Jego relację potwierdza w rozmowie z tvn24.pl Sebastian Mikosz, który krótko potem, na początku 2013 roku, objął funkcję prezesa PLL LOT.

- Donald Tusk był zaskoczony tą wypłatą, nie chciał się na nią zgodzić. Wpadł w szał. Był wściekły, że nie wiedział o tych 400 milionach. Był przeciwny wspieraniu przewoźnika, który tak przepala pieniądze. Powiedział, że jak się LOT nie zrestrukturyzuje, to on tę firmę zamknie - mówi nam Mikosz.

"Kaczyński kreuje Morawieckiego na Wallenroda, kiedy mleko się rozlało" PiS kreował... czytaj dalej » Zdaniem byłego prezesa LOT-u "orędownikiem wsparcia dla firmy" był ówczesny minister finansów Jan Vincent Rostowski, który w rozmowach z Komisją Europejską miał przekonywać unijnych urzędników do uznania pożyczki za dopuszczalną pomoc publiczną. - Powiedział, że załatwi z Komisją Europejską, że nie zamkną LOT-u - dodaje Mikosz.

Pierwszy lot Dreamlinera i zatrzymanie wypłat pensji

Według rozmówców tvn24.pl, finansowa sytuacja spółki w grudniu 2012 roku była fatalna, a informacje na ten temat docierały do Krzysztofa Kiliana, bliskiego znajomego szefa rządu.

- W listopadzie z pompą LOT odebrał pierwszego Dreamlinera. Odbył się uroczysty lot nad Warszawą. Zaraz potem, w grudniu, przestano wypłacać pieniądze. Spółka nie miała już na pensje, nie płaciła za paliwo ani opłat lotniskowych. O zapłatę za paliwo zaczął się upominać Orlen. To skłoniło Budzanowskiego do przelania pieniędzy bez wiedzy Tuska – mówi jeden z naszych rozmówców.

Według relacji prezesa PGE, dzień po posiedzeniu rządu, na którym Tusk dowiedział się o pożyczce, premier "się uspokoił". Miał jednak nie wiedzieć - jak twierdzi Kilian - że część tej kwoty została wykorzystana do wypłacenia premii, zamiast na pokrycie długów spółki.

Premie wypłacane z pożyczki

W restauracji "Sowa i Przyjaciele"Kilian mówił: - Ale Donald nie wie jeszcze jednej rzeczy, o której ja wiem - że dzień po wzięciu tych 400 mln zł w PLL LOT wypłacono natychmiast premie, a dopiero w następnej kolejności…

Kiedyś "taśmy prawdy", dziś "odgrzewany kotlet" Czy afera... czytaj dalej » Matuszewska: - …Z tych 400 mln.

Morawiecki: - Byłoby o tym kur*a głośno.

Kilian: - Zaspokojono roszczenia, ale jeżeli ja o tym wiem, to znaczy, że 500 osób o tym wie. Rozumiesz?

O premie zapytaliśmy jedną z osób, która zna kulisy sprawy.

- To bzdura. To kwestia nazewnictwa. Nagrody i premie były wypłacane jako stała część wynagrodzenia. To były głównie premie za lata, za wylatane godziny - mówi nasz informator.

Marcin Piróg, poprzednik Mikosza na stanowisku prezesa LOT, pytany przez portal tvn24.pl, dlaczego informacje o sytuacji w spółce nie dotarły do szefa rządu, odpowiada, że podlegała ona wiceministrowi skarbu Rafałowi Baniakowi, a on sam nie miał wpływu na to, co wiceminister przekazywał swoim przełożonym, czyli Budzanowskiemu i Tuskowi.

- Z wypowiedzi z tamtego okresu wychodzi na to, że w rządzie nikt o niczym nie wiedział - mówi Piróg.

Pytany, czy część środków z pożyczki została przeznaczona na nagrody, były szef LOT odpowiada, że w grudniu został złożony wniosek o pomoc publiczną, która "zapewniła LOT-owi przetrwanie i dalszy rozwój". Zastrzega jednak, że pieniądze trafiły do spółki w 2013 roku, już po jego odwołaniu, do którego doszło 13 grudnia 2012 roku.

- Dowiedziałem się o tym z telewizji, będąc przy inkubatorze z moim dwudniowym synkiem, który walczył o życie. Sposób, w jaki mi "podziękowano", dużo mnie i moją rodzinę kosztował i nie chciałbym do tego wracać - dodaje.

Konrad Majszyk z biura prasowego LOT podkreśla w rozmowie z tvn24.pl, że LOT "rozliczył się z każdej złotówki z pomocy publicznej udzielonej pod koniec 2012 roku". - Była ona udzielana na warunkach i pod ścisłym nadzorem Komisji Europejskiej - zaznacza.

Były minister skarbu Mikołaj Budzanowski nie chciał komentować sprawy.