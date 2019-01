"Czuję się świetnie". Prezes NBP przesłuchany

Video: tvn24

Schetyna o KNF: ten układ jest koordynowany na poziomie...

27.11 | Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odniósł się w "Kropce nad i" do wezwania przedsądowego Prawa i Sprawiedliwości skierowanego do Platformy Obywatelskiej. PiS domaga się przeprosin od lidera partii za użyte we wpisach w mediach społecznościowych sformułowania m. in. o "układzie mafijnym PiS". - Wiele rzeczy wskazuje, że ten układ ma ze sobą powiązania, że ten układ jest koordynowany na poziomie politycznym - mówił Schetyna. - To będziemy udowadniać, chcieliśmy i chcemy powołania komisji śledczej, aby tę tezę udowodnić - podkreślał.

»