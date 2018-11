Wniosek o pilne zwołanie posiedzenia. Posłowie apelują do marszałka

Składamy na ręce marszałka Sejmu wniosek o zwołanie pilnie posiedzenia w piątek o godzinie 12. Oczekujemy na nim informacji od premiera i prokuratora generalnego oraz podjęcia uchwały o powołaniu komisji śledczej - podkreślili posłowie PO Sławomir Neumann i Mariusz Witczak. Odwołali się do wydarzeń po wtorkowej publikacji nagrań "Gazety Wyborczej", na których były już szef KNF Marek Chrzanowski miał złożyć propozycję korupcyjną właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu.

We wtorkowym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pod tytułem "40 milionów i nie będzie kłopotów". Jego tematem jest rozmowa, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu. Ten ostatni twierdzi, że w zamian za przychylność szef KNF oczekiwał zatrudnienia wskazanego prawnika z wynagrodzeniem w wysokości około 40 milionów złotych.

Spotkanie u premiera w sprawie KNF. "Zobowiązał instytucje do współpracy" Celem służb jest... czytaj dalej » Chrzanowski we wtorek po południu złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Dymisja została przyjęta przez premiera. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że polecił wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Zapowiedział, że będzie osobiście nadzorował dochodzenie.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie do tych wydarzeń odnieśli się posłowie Platformy Obywatelskiej, Sławomir Neumann i Mariusz Witczak.

- Składamy dziś na ręce marszałka Kuchcińskiego wniosek o zwołanie pilnie posiedzenia Sejmu w piątek o godzinie 12. Na tym posiedzeniu Sejmu oczekujemy dwóch punktów: informacji Prezesa Rady Ministrów o całej aferze związanej z KNF i pisaniem prawa pod zamówienie publiczne, a właściwie korupcyjne, informacji także prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i drugiego punktu: podjęcia uchwały o powołaniu komisji śledczej, która ma tę sprawę zbadać - oświadczył Sławomir Neumann.

Jak zaznaczył, jego klub chce, by "ten proceder był dokładnie prześwietlony, a udział w sprawie poszczególnych osób dokładnie zbadany".

"Ta afera dotyka szczytów władzy PiS-u"

Ziobro wszczyna śledztwo. Opozycja domaga się komisji śledczej Politycznych... czytaj dalej » Witczak podkreślił, że w rozmowie pomiędzy szefem KNF a właścicielem banku "pojawia się wątek przejęcia banku za złotówkę". Mówił, że w świetle dzisiejszych przepisów przejęcie banku "jest niezwykle skomplikowaną procedurą, nieomalże nie do przeprowadzenia".

Tymczasem - jak powiedział - ze strony Prawa i Sprawiedliwości "pojawiła się inicjatywa legislacyjna, która polega na wprowadzeniu w trybie nadzwyczajnym poprawki do ustawy o nadzorze i ochronie interesów na rynku finansowym - bardzo skomplikowana, wielostronicowa, która musiała być przygotowywana przez prawników przez co najmniej kilka tygodni (...), sprowadzająca możliwość przejęcia banku do bardzo prostej decyzji".

Jak ocenił Witczak, tą sprawą powinna zająć się komisja śledcza.

- Grupa trzymająca władzę nie jest w stanie sama się rozliczyć - skomentował tę sprawę Neumann, szef klubu PO. - Ta afera dotyka szczytów władzy PiS-u - dodał.

Grzegrzółka: kolejne posiedzenie Sejmu 21-23 listopada

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka odniósł się do wniosku PO o zwołanie w piątek dodatkowego posiedzenia Sejmu.

- O kalendarzu posiedzeń Izby decyduje Prezydium Izby. Bieżący i zaakceptowany harmonogram prac Sejmu zakłada 72. posiedzenie w dniach 21-23 listopada. To termin wiążący i obowiązujący - powiedział w środę Grzegrzółka.

Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek pytana w środę na konferencji prasowej o zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu powiedziała: - Uważamy, że nie jest potrzebne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia, ale to jest oczywiście decyzja marszałka Sejmu.