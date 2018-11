Były szef KNF zagłuszał rozmowy. Jak działa "szumidło"?

Video: tvn24

"Na pewno nie działa sam, na pewno jest to układ"

15.11 | - Myślę, że jest jakiś układ polegający na tym, że obiecano panu Chrzanowskiemu, że nie będzie niepokojony i za to on podał się do dymisji - ocenił w „Faktach po Faktach” wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Odniósł się w ten sposób do dymisji szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Miało to związek z publikacją "Gazety Wyborczej", która napisała, że Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu. Ten ostatni twierdził, że w zamian za przychylność szef KNF oczekiwał zatrudnienia wskazanego prawnika z wynagrodzeniem w wysokości około 40 milionów złotych.

