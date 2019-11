Zandberg: lewica wystawi własnego kandydata na prezydenta

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Uzasadnienia wniosków wykraczają poza ramy prawne"

24.10 | Chyba mamy bardziej do czynienia już z polityką. Większość w Sejmie została osiągnięta, w związku z tym skupiono się na Senacie. To wybiórcze podejście do protestów wyborczych raczej nie kojarzy się dobrze - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 konstytucjonalistka Monika Haczkowska. Odniosła się do sześciu protestów w sprawie wyborów do Senatu złożonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

