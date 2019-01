Prezes NBP o "seksistowskim pastwieniu się nad dwoma matkami", dymisji i Radomiu

Video: Rafał Poniatowski / Fakty po południu

Ile zarabiają współpracowniczki Glapińskiego? Jest oficjalne...

Senator pyta o pieniądze w NBP. Jan Maria Jackowski z PiS chce wiedzieć, ile zarabiają współpracowniczki prezesa Adama Glapińskiego - według mediów to bajońskie sumy. Jedna z pań ma inkasować 65 tysięcy złotych miesięcznie. Wyborcy pytali o to senatora, senator pyta więc prezesa: czy to prawda i jakie kwalifikacje ma współpracowniczka.

»