Bodnar: wystąpię do prokuratora generalnego z listą umorzonych spraw dotyczących mowy nienawiści





»

Różne sprawy dotyczące Młodzieży Wszechpolskiej, ONR, Jacka Międlara i innych osób, które uczestniczyły w debacie publicznej, po prostu były umarzane - powiedział w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Zapowiedział, że wystąpi do prokuratora generalnego z listą umorzonych spraw, które miały znaczenie z punktu widzenia mowy nienawiści.

"Mamy gigantyczny problem z mową nienawiści" Trzeba zrobić... czytaj dalej » Adam Bodnar pytany, czy należy wprowadzić ustawę o mowie nienawiści, powiedział, że "prawo trzeba zmienić chociażby w kontekście ochrony różnych grup, które nie są chronione przed mową nienawiści, jak na przykład osób LGBT, osób z niepełnosprawnością czy kobiet". Dodał, że te przepisy powinny zostać rozszerzone.

Wskazał, że należy również wzmocnić sferę przestrzeni internetowej. Dodał, że może się to odbyć zarówno na poziomie dobrych praktyk, relacji z właścicielami portali, forów internetowych, jak i na poziomie prawnym.

- Ale trzecia rzecz - i kto wie, czy nie kluczowa - to jest podejście prokuratury - wskazał. - Kiedy już będzie po uroczystościach pogrzebowych [prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - red.], wystąpię do pana prokuratora generalnego z listą różnych umorzeń, których doświadczyliśmy jako społeczeństwo w sprawach, które miały znaczenie z punktu widzenia mowy nienawiści - przekazał rzecznik praw obywatelskich.

- Jestem zdania, że w sytuacji, kiedy mowa nienawiści wywodzi się z określonych kręgów ideowych, to ignoruje się te stanowiska - dodał.

Umarzane sprawy

Zaskarży decyzję prokuratury. "Z uwagi na szacunek dla Pawła Adamowicza" Paweł Adamowicz... czytaj dalej » Jak mówił, różne sprawy dotyczące Młodzieży Wszechpolskiej, ONR, Jacka Międlara i innych osób, które uczestniczyły w debacie publicznej, były po prostu umarzane.

- Ostatnio miałem jedno zwycięstwo w sądzie. Chodziło o marsz upamiętniający "Burego" [oskarżanego o zbrodnie na ludności cywilnej kapitana Romualda Rajsa-red.], który był moim zdaniem nawoływaniem do nienawiści. Prokuratura tę sprawę przerzucała z rąk do rąk. Wreszcie, jak już doszło co do czego, to sprawę umorzyła - zaznaczył Bodnar.

Dodał, że kiedy złożył zażalenie na tę decyzję prokuratury, sąd uchylił umorzenie.

24 lutego zeszłego roku narodowcy przeszli przez Hajnówkę w marszu pamięci Żołnierzy Wyklętych przy protestach mieszkańców i działaczy Obywateli RP.



Narodowcy skandowali hasła takie jak na przykład "śmierć wrogom ojczyzny".

"Tutaj widać dużą determinację ze strony organów ścigania"

Bodnar pytany, czy "mowa nienawiści z drugiej ideologicznej strony jest surowiej piętnowana i ścigana", powiedział: - Wydaje mi się, że Jurek Owsiak jest takim dobrym przykładem.

- On akurat za określone słowa poniósł odpowiedzialność prawną - przypomniał.

Co wiemy o napastniku Stefanie W.? Co wiemy o... czytaj dalej » Dodał, że "w przypadku żony prezydenta [Jacka] Jaśkowiaka też jakoś sprawnie to działało". Policja w lutym 2018 roku skierowała do sądu wniosek o ukaranie Joanny Jaśkowiak za użycie niecenzuralnych słów w miejscu publicznym. Przemawiając podczas strajku kobiet w 2017 roku, powiedziała, że "jest wk****ona". Sąd drugiej instancji ją uniewinnił.

Rzecznik praw obywatelskich zauważył, że teraz jest postępowanie w sprawie w stosunku do 16-letniego uczestnika akcji "Baby Shoes Remember".

Odbyła się ona w sierpniu 2018 roku. Tego dnia przed kościołami w całym kraju zawisły dziecięce buciki upamiętniające ofiary księży pedofilów.

Bodnar dodał, że problemy w tej sprawie ma również posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Teraz!).

- Jakoś tutaj widać dużą determinację i aktywność ze strony organów ścigania - zauważył rzecznik praw obywatelskich.

Ziobro "ma zestaw narzędzi dyscyplinowania prokuratorów i niestety z nich korzysta"

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało oświadczenie w sprawie zabójstwa Adamowicza Po informacjach,... czytaj dalej » - Żeby być strażnikiem praworządności trzeba być maksymalnie obiektywnym, żeby to robić. A prokurator generalny [Zbigniew Ziobro] w Polsce jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, który jest nie tylko politykiem, ale jeszcze ma do tego cały zestaw narzędzi dyscyplinowania prokuratorów i niestety z nich korzysta - podkreślił.

Dodał, że "to niestety ma wpływ na te sprawy". - Ostatnim tego przykładem jest 9 stycznia tego roku, kiedy dowiadujemy się o umorzeniu sprawy "aktów zgonu" w stosunku do prezydenta Adamowicza i dziesięciu innych prezydentów miast - zaznaczył.

Młodzieży Wszechpolskiej nie spodobała się "Deklaracja prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji" podpisana między innymi przez Pawła Adamowicza z Gdańska, Jacka Majchrowskiego z Krakowa, Hannę Gronkiewicz-Waltz z Warszawy i Jacka Jaśkowiaka z Poznania.

Przedstawiciele organizacji opublikowali w internecie "akty politycznego zgonu" z wizerunkami i danymi prezydentów. Prokuratura postępowanie umorzyła.

ZOBACZ CAŁĄ DOGRYWKĘ "ROZMOWY PIASECKIEGO"