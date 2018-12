Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie zatrzymania Kwaśniaka





»

Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy podjął sprawę okoliczności zatrzymania byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Rzecznik wystąpi w tej sprawie do szczecińskiej prokuratury regionalnej, Prokuratury Krajowej i CBA.

KNF: czego nie zrobiła Kasa Krajowa w sprawie SKOK Wołomin Kasa Krajowa SKOK... czytaj dalej » - Zwrócimy się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przedstawienie informacji, na jakiej podstawie został zatrzymany Wojciech Kwaśniak oraz informacji dotyczącej przebiegu samego zatrzymania i transportowania pana Kwaśniaka do prokuratury w Szczecinie - poinformował TVN24 Piotr Sobota z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.



Dodał, że Rzecznika interesuje zwłaszcza to, czy w czasie transportu były stosowane środki przymusu bezpośredniego i jaki był tego ewentualny powód.



RPO zwróci się także o informacje, czy Wojciech Kwaśniak złożył zażalenie na zatrzymanie.



Jak mówił Sobota, Rzecznik wystąpi również do prokuratora regionalnego w Szczecinie z prośbą o wyjaśnienie, czy prokuratura wcześniej próbowała wzywać Kwaśniaka w normalnym trybie.



Kwaśniak: być może niedługo zostanę oskarżony o to, że to ja napadłem na przestępców Ta wypowiedź jest... czytaj dalej » - Jakie przesłanki przemawiały za tym, aby zastosować właśnie ten tryb sprowadzania pana Kwaśniaka na przesłuchanie w prokuraturze, czy były jakieś podstawy do tego, żeby sądzić, że będzie utrudniał postępowanie, czy nie stawiał się na wcześniejsze wezwania - dodał Sobota.



W związku z tym, że przy okazji zatrzymania media nagłośniły sprawę ciężkiego pobicia Wojciecha Kwaśniaka w 2014 r., "Rzecznik wystąpi do Prokuratury Krajowej o informacje, jaki jest obecny stan postępowania w tej sprawie – kiedy zostanie zakończone i czy wobec podejrzanych o udział w pobiciu stosowane są obecnie lub były stosowane w przeszłości środki zapobiegawcze".

ZOBACZ KOMUNIKAT RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Zarzuty w sprawie SKOK Wołomin

"Absurdalny zarzut". Oświadczenie Kwaśniaka Postawiony mi... czytaj dalej » W czwartek rano były zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak i sześcioro innych byłych urzędników KNF zostało zatrzymanych przez CBA. Zatrzymani zostali doprowadzeni do szczecińskiej prokuratury regionalnej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. W piątek prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec siedmiorga zatrzymanych środków o charakterze wolnościowym w postaci zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi, poręczeń majątkowych i dozorów policyjnych. W piątek w nocy wszyscy podejrzani - wśród nich były przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oraz były wiceprzewodniczący Wojciech Kwaśniak - byli na wolności.



Przestępstwo - według Prokuratury Krajowej - "polegało na tym, że urzędnicy nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzeniem projektu decyzji administracyjnej o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie do dnia 22 października 2013 roku. Tym samym nie przedłożyli takiego projektu wraz z wnioskiem o ustanowienie zarządcy na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego". Podejrzanym zarzuca się, że w okresie od 22 października 2013 roku do 15 września 2014 roku działali na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 milionów złotych.