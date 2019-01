Narodowiec, wszechpolak, zafascynowany Orbanem. Nowy wiceminister Andruszkiewicz

Adam Andruszkiewicz od 2015 roku zasiada w ławach sejmowych. Wcześniej działał w skrajnie prawicowych organizacjach, był między innymi prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców, obrażał osoby LGBT. Nie ukrywa, że jego polityczny wzór to premier Węgier Viktor Orban. Od kilku dni jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Na to stanowisko powołał go premier Mateusz Morawiecki.

Andruszkiewicz urodził się w 1990 roku w Grajewie w województwie podlaskim. Na Uniwersytecie w Białymstoku studiował stosunki międzynarodowe i uzyskał tytuł magistra.

Zanim jeszcze został posłem, mocno zaangażował się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego. Był wiceprezesem MW, kierował jej okręgiem podlaskim. W marcu 2015 roku został jej szefem. Sprawował tę funkcję do lipca 2016 roku. W tym samym roku wystąpił też z Ruchu Narodowego.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku wystartował z list Kukiz'15 jako "jedynka" na Podlasiu. Zdobył 15 688 głosów, co zapewniło mu mandat posła.

W ugrupowaniu Pawła Kukiza pozostał do listopada 2017 roku. Przeszedł wtedy do koła Wolni i Solidarni, którego przewodniczącym jest Kornel Morawiecki. Wraz z przyjęciem funkcji wiceministra pod koniec grudnia 2018 roku wystąpił z tej formacji i obecnie jest posłem niezrzeszonym.

"Orban jest dla mnie wzorem polityka"

W maju 2016 powstało stowarzyszenie Endecja, które Andruszkiewicz stworzył między innymi z publicystą Rafałem Ziemkiewiczem i posłem Markiem Jakubiakiem. W grudniu tego samego roku Andruszkiewicz objął funkcję prezesa Endecji. Po dwóch latach opuścił stowarzyszenie.

W maju 2018 roku wraz z nowym wiceministrem i posłem Jarosławem Porwichem z WiS założył Stowarzyszenie dla Polski, którego celem miało być "umocnienie pozycji młodego pokolenia, wymiana elit, postawienie [Donalda - przyp. red.] Tuska przed Trybunałem Stanu i szerokie rozliczenia".

Andruszkiewicz mówił wtedy w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", że "chce iść drogą węgierską Viktora Orbana", premiera rządu w Budapeszcie.

- Jest dla mnie wzorem polityka w Europie. Pokazuje, jak powinno się uprawiać politykę. To jest zdrowa prawica, mocno patriotyczna. Na pierwszym miejscu stawia interes węgierski. Ja także chciałbym, aby interes polski był na pierwszym miejscu - powiedział.

Przeciwnik imigrantów i osób LGBT

Andruszkiewicz znany jest ze swoich antyimigranckich poglądów. W styczniu 2016 roku uczestniczył w proteście przeciwko przyjmowaniu uchodźców w Białymstoku. Uczestnicy manifestacji mieli ze sobą transparenty, na których wypisano między innymi "Imigranci stop". Skandowali hasło "Białystok wolny od imigrantów".

Dał się również poznać jako przeciwnik środowiska LGBT. W sieci krąży nagranie z parady równości z 2009 roku, na którym 19-letni wtedy Andruszkiewicz krzyczy wraz z tłumem: "Sodomici precz z ulicy".



The newest member of Poland's government at an LGBT pride parade singing 'sodomites off the streets' and 'faggots go get treatment'.



Until 2016 he was leader of the far-right All-Polish Youth. Today he was officially named as a deputy minister pic.twitter.com/96zZS40k0l — Daniel Tilles (@danieltilles1) 1 stycznia 2019

Na młodego polskiego polityka zwrócono również uwagę na Węgrzech. Dokładnie - zwrócili na niego uwagę eksperci węgierskiego think tanku Political Capital Institute.

Instytut opublikował w 2016 roku raport, w którym przeanalizował rosyjskie wpływy w Europie centralnej. W rozdziale dotyczącym Polski autorzy wymienili nazwiska polskich polityków znajdujących się ich zdaniem pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem Kremla. Pojawiają się tam takie nazwiska, jak europoseł i szef partii Wolność Janusz Korwin-Mikke, działacz i członek władz Ruchu Narodowego Witold Tumanowicz czy Robert Winnicki - były szef Młodzieży Wszechpolskiej i obecny poseł na Sejm oraz prezes Ruchu Narodowego.

Andruszkiewicz został sklasyfikowany jako pozostający pod "pośrednim wpływem" Rosji.

Śledztwo w sprawie fałszywych podpisów

Nazwisko Andruszkiewicza pojawiło się również w śledztwie dotyczącym podejrzeń masowego fałszowania podpisów pod listami poparcia dla kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej. Chodzi o wybory samorządowe na Podlasiu w 2014 roku. Śledztwo od dłuższego czasu koncentruje się na badaniu odpowiedzialności posła Andruszkiewicza, który wtedy kierował Młodzieżą Wszechpolską.

We wrześniu 2018 roku portal tvn24.pl informował, że w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zaginął tom akt z tej sprawy zawierający protokoły zeznań 12 świadków, których prokuratorzy przesłuchiwali w śledztwie. Okoliczności zaginięcia akt ma wyjaśnić śledztwo.

"Kilometrówki"

W czerwcu ubiegłego roku "Super Express" podał, że w 2017 roku Andruszkiewicz pobrał z Kancelarii Sejmu blisko 28 tysięcy złotych na wydatki za przejazdy samochodem, mimo że go nie miał.

Poseł w rozmowie z "SE" twierdził, że postępuje zgodnie z prawem. - Ryczałt [na paliwo - przyp. red.] pobieram legalnie i jest znacznie niższy niż wielu innych posłów. I już rok temu wyjaśniłem, że ryczałt na paliwo przysługuje mi legalnie jak każdemu posłowi, że posiadam umowę użyczenia samochodu, a Kancelaria Sejmu przyjęła moje rozliczenia - tłumaczył.

W dokumentach za 2016 roku Andruszkiewicz zadeklarował wydanie około 40 tysięcy złotych na paliwo. Wówczas także nie miał samochodu.