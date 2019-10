ABW zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o szpiegostwo

27.02.| Szwedzkie służy bezpieczeństwa SAPO poinformowały w środę o zatrzymaniu osoby podejrzanej o szpiegowanie na rzecz Rosji. Do jej ujęcia doszło we wtorek wieczorem podczas spotkania w centrum Sztokholmu.

25.06 | Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji obywatel polski próbował organizować przewóz nad Wisłę części do systemów rakietowych S-300. W związku z tym Polak został oskarżony o szpiegostwo i ostatecznie skazany na 14 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze – poinformowała agencja TASS. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie komentuje tego wyroku.

ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo. Aresztowano go na trzy miesiące - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że do zatrzymania doszło 24 października w Warszawie. Mężczyzna to obywatel Polski Piotr Ś. Nie sprecyzowano, na rzecz którego obcego państwa miał działać mężczyzna.