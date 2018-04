Potrzeba nam daru jedności w wierze i w życiu moralnym – mówił w niedzielę na Jasnej Górze metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo. Jego zdaniem, "w świecie i w Europie robi się wszystko, żeby Polskę osłabić w jedności".

W Niedzielę Wielkanocną abp Depo przewodniczył sumie odprawionej w bazylice jasnogórskiej. W homilii zachęcał do refleksji na temat zmartwychwstania Chrystusa i do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła.

- Aby coś osiągnąć, trzeba wyruszyć w drogę, nawet w nieznane. Więcej: trzeba się spieszyć, bo to życie przemija. Ale jak uczył nas Jan Paweł II, przemijanie ma sens. Ma sens, ale w Chrystusie. Nie w bieganinie, nie w zaszczytach, nie w zdobywaniu władzy - mówił arcybiskup Depo

Tłumaczył, że "jesteśmy ze sobą związani łaską wiary i Chrztu Świętego już od pokoleń, ale tym samym współodpowiedzialni za siebie". - Niestety ta jedność burzona jest przez zło, kłamstwo zarówno jednostek, jak i grup, czy partii społecznych. Doświadczamy, że wiele narodów, i to obok nas, żyje w stanie wojny czy jej kolejnych zagrożeń. Potrzeba nam daru jedności w wierze i w życiu moralnym - podkreślił.

- Wspomnijmy tutaj bardzo ważne, trudne przesłanie, że dzisiaj w świecie i w Europie robi się wszystko, żeby Polskę osłabić w jedności, żebyśmy byli ciągle na kolanach, upokarzani złem, kłamstwem, zbrodniami. Robi się wiele poprzez kłamstwo, a chodzi o to, żebyśmy uwierzyli, że siła jest w Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, i to On jest pierwszy w Kościele – stwierdził abp Depo.

Wielkanocne uroczystości rozpoczęły się rano uroczystą procesją rezurekcyjną po jasnogórskich wałach. Gdy procesja dotarła do bazyliki rozpoczęła się msza święta, którą celebrował bp senior Antoni Długosz.



- Uwierzcie na nowo. Jezus Zmartwychwstały nie chce, aby Go zamykano w prywatnej przestrzeni ludzkich serc i kościołów. Ma być głoszony na dachach, w publicznej przestrzeni, bo jest zbawicielem wszystkich ludzi i całego świata. A gdzie jest Bóg, tam jest też człowieczeństwo, ludzkie ciepło, dom, rodzina i ludzka wspólnota - tłumaczył biskup senior.



Nawiązał też do obchodzonego w tym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Przetrwaliśmy, kochani, trudną historię, choć tyle razy skazywano nas na zagładę, staliśmy się narodem wolnym i suwerennym. To dar Bożej Opatrzności i opieki Najświętszej Matki, Królowej Narodu. To zasługa niezliczonych modlitw, różańców, koronek, pielgrzymek, nabożeństw, spowiedzi i komunii świętych za Ojczyznę. To ogrom cierpienia i ofiara życia gorących miłośników Ojczyzny - powiedział Długosz.