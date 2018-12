"Przeniknięte nostalgią spojrzenia na puste miejsce przy stole"





»

Na puste miejsca przy wigilijnych stołach zwracał uwagę w homilii, wygłoszonej na pasterce w katedrze wawelskiej metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W tym kontekście wspomniał o tragedii w czeskiej Stonawie, gdzie zginęło 12 polskich górników.

W wigilijny wieczór metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił pasterkę w katedrze wawelskiej.

- Przybyliśmy na wawelską pasterkę, mając jeszcze w żywej pamięci wigilijne spotkanie z najbliższymi sprzed kilku zaledwie godzin: łamanie się białym opłatkiem, serdeczne spojrzenia, pełne wzajemnego ciepła życzenia, śpiew kolęd w rodzinnym kręgu. A w przypadku niejednego z nas także przeniknięte nostalgią spojrzenia na puste miejsce przy stole. Na to miejsce, które jeszcze rok temu zajmował ktoś nam bardzo bliski, drogi, kochany. Tak zapewne było w domach górników, którzy zaledwie kilka dni temu zginęli w kopalni w Karwinie – mówił metropolita krakowski.

Życzenia od duchownych i apel – o rozsądniejsze podejście do polityki Kolęda, pasterka... czytaj dalej »

Odwołania do polskiej historii

Arcybiskup Jędraszewski, nawiązując do historii Polski, zauważył, że w ubiegłych wiekach w wielu polskich domach były puste miejsca przy wigilijnym stole. - Tak było – mówił – po klęskach powstań listopadowego i styczniowego. Szczególną uwagę metropolita zwrócił w tym kontekście na losy zesłanych na Syberię.

- W Polsce wspominano ich z żywym żalem, głębokim przejęciem i wzruszeniem, próbując wyobrazić i przybliżyć sobie ich sytuację – także dzięki relacjom tych stosunkowo nielicznych rodaków, którym po latach dane było powrócić do stron rodzinnych – powiedział i nawiązał do obrazu Jacka Malczewskiego "Wigilia na Syberii" z 1892 roku.

Przedstawia on polskich zesłańców, którzy szykują się do wigilii, ich talerze jednak są puste, a zamiast białego opłatka mają kawałek czarnego chleba. Metropolita ocenił, że obraz przedstawia ludzką samotność i cierpienie właśnie w tym najważniejszym i najbardziej rodzinnym święcie – w wigilię Bożego Narodzenia.

Orędzie sprzed stu lat

Znamienne według arcybiskupa było "Orędzie do Duchowieństwa i Wiernych" z grudnia 1918 r., podpisane przez 25 biskupów. Dokument był dziękczynieniem składanym Bogu za wolność Polski, zawierał też program duchowej budowy Polski, której fundamentem miała być wiara w Boga w Trójcy Świętej.

Poruszająca pasterka w Watykanie. Franciszek wezwał wiernych, by pomogli ludności Syrii Papież w... czytaj dalej » Według metropolity krakowskiego treść "Orędzia" biskupów polskich zachowała aktualność do dziś. Arcybiskup wspomniał m.in. o konieczności poszanowania dekalogu, konieczności dążenia do duchowej jedności Polaków w obronie fundamentalnych spraw polskiego narodu, konieczności dążenia do sprawiedliwości społecznej i wyrównywania różnic między grupami społecznymi i różnymi regionami Polski.

- 100 lat temu – mówił arcybiskup – to właśnie "Orędzie" rozbrzmiewało w Boże Narodzenie w kościołach całej Polski. Dziś – mówił metropolita – musimy dziękować Bogu za rok 1918, a także za "wielki pochód ku wolności narodu polskiego", który został zapoczątkowany przez pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny papieża Jana Pawła II w 1979 r.

Przed pasterką na Wawelu abp Jędraszewski spotkał się z krakowianami przed żywą szopką ojców franciszkanów. Szopka przed franciszkańską bazyliką czynna będzie do środy.