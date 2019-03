Arcybiskup Gądecki ponownie wybrany na przewodniczącego Episkopatu

Foto: Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta Video: tvn24

Rzecznik KEP o pomocy ofiarom nadużyć seksualnych

25.02 | Ks. Rytel-Andrianik mówił o wytycznych, jakie obowiązują duchownych w sprawie ofiar nadużyć seksualnych w Kościele. - To co nas wszystkich obowiązuje to jest pomoc ofiarom. Jeśli ta (pokrzywdzona - red.) osoba chce, to może być to pomoc psychologiczna, prawna, i jeśli chce - duszpasterska. Kościół to refunduje i ta osoba sobie wybiera kogo chce - wyliczał.

»