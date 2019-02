Arcybiskup Stanisław Gądecki w szpitalu

Arcybiskup Gądecki: To miejsce idealne na pomnik

04.06. | To miało być nabożeństwo z okazji 21. rocznicy ostatniej wizyty w Poznaniu Jana Pawła II i 100-lecia niepodległości. Ale to był tylko pretekst do przypomnienia, że środowiska kościelne i prawicowe chcą w tym miejscu postawić olbrzymi pomnik Wdzięczności. - Tutaj jest miejsce idealne, bo nigdzie nie ma tyle powietrza - mówił abp Stanisław Gądecki. I wiedzą o tym dokładnie urzędnicy - od lat plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że w tym miejscu ma być zieleń.

