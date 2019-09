Prezydent: pamiętamy z wdzięczności dla tych, którzy oddali życie dla wolnego świata





»

Czcimy i składamy wielki hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej, chylimy głęboko czoła i z wdzięcznością całujemy ręce kombatantów - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W niedzielę mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Centralne obchody rocznicy rozpoczęły się w południe w Warszawie, na placu Piłsudskiego.

W obchodach uczestniczą delegacje z 40 krajów, między innymi kanclerz Niemiec Angela Merkel, wiceprezydent USA Mike Pence, premier Francji Edouard Philippe oraz prezydenci: Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Czech Milosz Zeman, Litwy Gitanas Nauseda, Słowacji Zuzana Czaputova, Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Węgier Janos Ader.

"Pamiętamy i będziemy pamiętać z wdzięczności dla wszystkich tych, którzy walczyli"

Jako pierwszy głos w czasie głównych uroczystości, zabrał prezydent Andrzej Duda.

Podkreślił, że II wojna światowa pochłonęła prawie 80 milionów ludzi. - 80, jeżeli policzymy nie tylko wszystkich tych ludzi, którzy zostali zabici i zamordowani, ale także tych, którzy pomarli na skutek wojny z głodu, z chorób, z nędzy. Trzy procent ludności ówczesnego świata. Patrząc na Europę można byłoby powiedzieć - wielkie europejskie państwo, jego ludność nagle zniknęła w ciągu sześciu lat i zostawiła pustą ziemię - mówił Andrzej Duda.

- Trudno sobie to dzisiaj w ogóle wyobrazić, ten kataklizm dziejowy - największy i niosący straszliwe ofiary konflikt zbrojny w dotychczasowych dziejach ludzkości - podkreślił prezydent.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

Na placu Piłsudskiego jako pierwszy głos zabrał Andrzej Duda Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

Prezydent Andrzej Duda Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Wojciech Olkuśnik/PAP/EPA

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP



































































- Pamiętamy, musimy pamiętać i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy - powiedział.

Prezydent podziękował wszystkim gościom z całego świata za przybycie do Warszawy. - Po to, żeby być tutaj razem, po to, żeby pokazać światu, że pamiętamy - zaznaczył.

- Pamiętamy i będziemy pamiętać z wdzięczności dla wszystkich tych, którzy walczyli, którzy oddali swoje życie dla wolnego świata - oświadczył. - Dla obrony świata przez totalitaryzmem hitlerowskim, dla obrony świata przed faszyzmem, dla obrony świata przed terrorem, po to, żeby ludzie mogli żyć wolni, żeby mogli decydować o sobie, cieszyć się swoim szczęściem - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Duda: trudno sobie to dzisiaj w ogóle wyobrazić, ten największy kataklizm dziejowy w dotychczasowych dziejach ludzkości

"Składamy hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej"

- Czcimy i składamy wielki hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej, chylimy głęboko czoła i z wdzięcznością całujemy ręce kombatantów, naszych wspaniałych obrońców ojczyzn, tych którzy walczyli za wolność naszą i waszą na wszystkich frontach ówczesnego świata - mówił prezydent.

- Drodzy kombatanci, drodzy żołnierze naszej wolności: z całego serca wam za to dziękujemy, dziękujemy wam gdziekolwiek teraz jesteście na świecie - podkreślił prezydent.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent Duda do kombatantów: dziękujemy wam, gdziekolwiek teraz jesteście na świecie

Andrzej Duda zaznaczył, że "ludzkość za mało wyciągnęła wniosków z tamtej straszliwej lekcji", którą była II wojna światowa.

- Wciąż na tym świecie - i to wcale nie tak dawno - zdarzają się czystki etniczne, zdarza się ludobójstwo. Przecież mieliśmy do czynienia nie tak dawno w krajach byłej Jugosławii, mieliśmy do czynienia z tym w Rwandzie - powiedział prezydent.

- Po to właśnie pamiętamy, żeby nigdy już w świecie nie dochodziło do takich zdarzeń, do takiego cierpienia, do takiego bestialstwa. Po to także musimy pamiętać i po to także musimy działać, wyciągając wnioski z tamtych zdarzeń - zaznaczył.

"Kraj zniknął, poddano cały naród absolutnemu terrorowi"

Podczas swojego przemówienia prezydent przypomniał, że sowieci zamordowali 22 tysięcy polskich oficerów wojennych strzałem w tył głowy, między innymi w Katyniu.

- To była straszliwa hekatomba polskiej inteligencji, to była straszliwa hekatomba naszego narodu, to było wycinanie z polskiej tkanki narodowej najlepszych jej synów. Z polskiej tkanki narodowej w szerokim tego słowa znaczeniu, bo myślę tutaj o obywatelach państwa polskiego, ściśle mówiąc narodowości bardzo różnej: Polakach, Żydach, Ukraińcach, Rusinach - wszyscy byli oficerami polskiej armii, wszystkich ich potraktowano jednakowo, wszystkich ich bestialsko pomordowano - mówił Andrzej Duda.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent Duda: to było wycinanie z polskiej tkanki narodowej najlepszych jej synów

Przypomniał, że wielu ludzi, w tym polskich żołnierzy, zostało wywiezionych w głąb Rosji na Syberię. - W dramatycznych warunkach umierali w gułagach przy katorżniczej pracy. Trudno to dzisiaj wszystko opisać, ale było to po prostu straszne - zaznaczył.

- Kraj zniknął, przyszła niemiecka okupacja, stworzono Generalnego Gubernatorstwo i poddano cały naród absolutnemu terrorowi. Właściwie nikt nie był pewien dnia ani godziny - powiedział prezydent.

- Na ulicach miast były łapanki, zwykłych, niewinnych ludzi pakowano na ciężarówki, wywożono do obóz koncentracyjnych, do więzień, wywożono do pracy przymusowej w Niemczech, katowano, dręczono, rozdzielano rodziny, odbierano dzieci - wymieniał. - Polscy obywatele narodowości żydowskiej zostali zamknięci w gettach, zostali oznakowani, byli traktowani jak nieludzie, byli mordowani, głodzeni i w końcu poddano ich absolutnej zbiorowej eksterminacji przede wszystkim w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady, które Niemcy hitlerowscy zbudowali także na ziemiach, które były etnicznie polskie, na których było kiedyś państwo polskie, zanim zaczęli je okupować - podkreślał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent: polscy obywatele narodowości żydowskiej zostali zamknięci w gettach, byli traktowani jak nieludzie

"Niemcy na naszej ziemi pozostawili machinę zagłady"

- Takim najbardziej znanym z obozów zagłady był obóz Auschwitz Birkenau, obóz w którym, w czasie II wojny światowej zamordowano 1 100 000 tysięcy Żydów z całej Europy, przede wszystkim z Polski. Obóz, w którym zamordowano 140 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów i Sinti, 20 tysięcy jeńców radzieckiej Armii Czerwonej i 15 tysięcy ludzi różnych narodowości przywiezionych do tego obozu z różnych krajów, praktycznie z całej okupowanej przez Niemców Europy - wyliczał prezydent.

- Zostawiono nam to. Można powiedzieć, że Niemcy w ten sposób poniżyli nas, Polaków, że na naszej ziemi pozostawili tę machinę zagłady. Ale dzisiaj jesteśmy jej depozytariuszami, opiekujemy się nią po to, aby dawała światu świadectwo, aby ludzie - zwłaszcza młodzi - przyjeżdżali i widzieli, co człowiek mógł wyrządzić drugiemu człowiekowi i co oznacza totalitarny reżim. Co oznacza okrucieństwo i brak poszanowania dla podstawowych praw drugiego człowieka, dla jego godności - powiedział Andrzej Duda.